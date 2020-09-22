В мери Києва вже зареєстрували чотири кандидати

Київська територіальна виборча комісія станом на 22 вересня вже зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду голови міськради. Завершиться реєстрація кандидатів 24 вересня включно.

Про це йдеться в постановах Київської міської виборчої комісії.

Так, кандидатами на посаду мера Києва зареєстровані:

Андрій Пальчевський (від партії "Перемога Пальчевського");

Михайло Поживанов (від партії "Радикальна партія");

Ірина Верещук (від партії "Слуга народу");

Віталій Кличко (від партії "УДАР").

Також Київський виборчком відмовив у реєстрації самовисуванцю Борису Сахно.

Згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії, реєстрація кандидатів проходить у період з 15 по 24 вересня включно. Самі вибори відбудуться 25 жовтня.

Раніше РБК-Україна писало про те, хто представлений у списках партій на виборах до Київської міськради.

Також повідомлялося, що поліція отримала вже 571 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства. За минулу добу правоохоронці відкрили дві кримінальні справи. Всього відкрито 65 справ, з них 5 - в Києві.