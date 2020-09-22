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Хто може пройти в Київраду на місцевих виборах: списки партій

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 вересня 2020 07:30
Хто може пройти в Київраду на місцевих виборах: списки партій Будівля Київради (РБК-Україна)
Автор: Марія Тарариєва

Місцеві вибори в Україні 25 жовтня 2020 року відбуватимуться за новим виборчим законодавством. У містах з населенням понад 10 тисяч можна буде проголосувати не тільки за партію, а й за окремого її кандидата. Детальніше про те, хто саме буде представляти політсили на виборах в Києві - в матеріалі РБК-Україна.

Відкриті списки партій на місцевих виборах

Майбутні місцеві вибори будуть проходити в Україні за новими правилами. 16 липня 2020 року парламент вніс зміни до Виборчого кодексу України. На виборах у Києві це позначиться на голосуванні в Київраду - списки партій будуть відкритими.

Кожен виборець буде бачити прізвища тих представників політсили, які можуть в результаті отримати депутатські мандати. Крім того, буде можливість підтримати не тільки саму партію, але й окремого кандидата. Для цього в бюлетені необхідно буде вписати номер цього представника політсили.

Якщо хтось з кандидатів набере більше 25% від загального результату партії, то підніметься вище у списку. Це, в свою чергу, підвищить його шанси на проходження в Київраду.

Кого в Київраду веде УДАР: список

Свій список на виборах до Київради партія УДАР представила під час конференції 18 вересня. Його очолив лідер партії і чинний столичний мер Віталій Кличко. Другим номером став футболіст Олександр Шовковський, який оголосив про намір брати участь у виборах в Києві разом в УДАРом 26 серпня.

Перша десятка списку партії виглядає так:

  1. Віталій Кличко
  2. Олександр Шовковський
  3. Юлія Лимар
  4. Катерина Кириченко
  5. Владислав Андронов
  6. Роман Романюк
  7. Дмитро Білоцерківець
  8. Володимир Бондаренко
  9. Леся Петровська
  10. Юлія Хан

"Слуга народу": список кандидатів у депутати Київради

Партія "Слуга народу" 20 вересня представила свій список кандидатів у депутати до Київради. Очолила його Євгенія Кулеба, дружина міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Також в цей список увійшла екс-глава МОЗ Зоряна Скалецька.

Перша десятка списку СН:

  1. Євгенія Кулеба
  2. Михайло Присяжнюк
  3. Олена Говорова
  4. Юрій Федоренко
  5. Владислав Трубіцин
  6. Лілія Пашинна
  7. Георгій Зантарая
  8. Андрій Вітренко
  9. Вікторія Бурдукова
  10. Зоряна Скалецька

Список кандидатів від "Європейської солідарності"

У ході конференції 16 вересня "Європейська солідарність" назвала перший номер списку партії на виборах до Київради. Ним стала дружина екс-президента України Петра Порошенка - Марина Порошенко.

Перша п'ятірка списку виглядає наступним чином:

  1. Марина Порошенко
  2. Володимир Прокопів
  3. Леонід Ємець
  4. Динара Габібуллаєва
  5. Олександр Погребиський

Хто піде на вибори в Київраду від "Батьківщини"

"Батьківщина" провела свою конференцію 21 вересня. За її результатами кандидатом в мери Києва від політсили офіційно став Олексій Кучеренко. Він же і очолив список партії в Київраду.

Перша п'ятірка "Батьківщини":

  1. Олексій Кучеренко
  2. Віталій Нестор
  3. Денис Москаль
  4. Олександра Кужель
  5. Ольга Гоцуляк

Список "Голосу" на виборах у Києві

Партія "Голос" офіційно представила свій список 19 вересня під час конференції київського осередку. Однак ще за кілька днів до цього екс-глава Держмитниці України Максим Нефьодов повідомив, що очолив список партії в Київраду.

Перша десятка партії:

  1. Максим Нефьодов
  2. Зоя Ярош
  3. Костянтин Богатов
  4. Аліна Михайлова
  5. Григорій Маленко
  6. Тарас Козак
  7. Олександр Лінчевський
  8. Василь Попатенко
  9. Ольга Гвоздик
  10. Дар'я Васильченко

Як правильно проголосувати

Цього разу виборців чекає кілька нововведень в ході голосування. Так як списки партій тепер будуть відкритими, проголосувати потрібно буде і за партію, і за окремого кандидата. Ці списки будуть різними в різних районах столиці.

Бюлетень буде складатися з двох колонок: зліва - назва партії, праворуч - список представників відповідної партії в окрузі. Виборцю необхідно буде поставити галочку навпроти партії, якій він віддає свій голос. А в сусідньому віконці вписати номер кандидата, якого він підтримує.

Хто може пройти в Київраду на місцевих виборах: списки партій

Приклад виборчого бюлетеня (oporaua.org)

Навіщо потрібні відкриті списки на виборах

Пропорційна система з відкритими списками потрібна для того, щоб виборець знав, за кого конкретно він віддає свій голос. Крім того, велика кількість голосів за кандидата від партії дає йому можливість просунуться вище в партійному списку. Тобто, це збільшує його шанси на проходження в місцеву раду (в даному випадку – в Київраду).

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