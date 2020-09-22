Хто може пройти в Київраду на місцевих виборах: списки партій

Місцеві вибори в Україні 25 жовтня 2020 року відбуватимуться за новим виборчим законодавством. У містах з населенням понад 10 тисяч можна буде проголосувати не тільки за партію, а й за окремого її кандидата. Детальніше про те, хто саме буде представляти політсили на виборах в Києві - в матеріалі РБК-Україна.

Відкриті списки партій на місцевих виборах

Майбутні місцеві вибори будуть проходити в Україні за новими правилами. 16 липня 2020 року парламент вніс зміни до Виборчого кодексу України. На виборах у Києві це позначиться на голосуванні в Київраду - списки партій будуть відкритими.

Кожен виборець буде бачити прізвища тих представників політсили, які можуть в результаті отримати депутатські мандати. Крім того, буде можливість підтримати не тільки саму партію, але й окремого кандидата. Для цього в бюлетені необхідно буде вписати номер цього представника політсили.

Якщо хтось з кандидатів набере більше 25% від загального результату партії, то підніметься вище у списку. Це, в свою чергу, підвищить його шанси на проходження в Київраду.

Кого в Київраду веде УДАР: список

Свій список на виборах до Київради партія УДАР представила під час конференції 18 вересня. Його очолив лідер партії і чинний столичний мер Віталій Кличко. Другим номером став футболіст Олександр Шовковський, який оголосив про намір брати участь у виборах в Києві разом в УДАРом 26 серпня.

Перша десятка списку партії виглядає так:

Віталій Кличко Олександр Шовковський Юлія Лимар Катерина Кириченко Владислав Андронов Роман Романюк Дмитро Білоцерківець Володимир Бондаренко Леся Петровська Юлія Хан

"Слуга народу": список кандидатів у депутати Київради

Партія "Слуга народу" 20 вересня представила свій список кандидатів у депутати до Київради. Очолила його Євгенія Кулеба, дружина міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Також в цей список увійшла екс-глава МОЗ Зоряна Скалецька.

Перша десятка списку СН:

Євгенія Кулеба Михайло Присяжнюк Олена Говорова Юрій Федоренко Владислав Трубіцин Лілія Пашинна Георгій Зантарая Андрій Вітренко Вікторія Бурдукова Зоряна Скалецька

Список кандидатів від "Європейської солідарності"

У ході конференції 16 вересня "Європейська солідарність" назвала перший номер списку партії на виборах до Київради. Ним стала дружина екс-президента України Петра Порошенка - Марина Порошенко.

Перша п'ятірка списку виглядає наступним чином:

Марина Порошенко Володимир Прокопів Леонід Ємець Динара Габібуллаєва Олександр Погребиський

Хто піде на вибори в Київраду від "Батьківщини"

"Батьківщина" провела свою конференцію 21 вересня. За її результатами кандидатом в мери Києва від політсили офіційно став Олексій Кучеренко. Він же і очолив список партії в Київраду.

Перша п'ятірка "Батьківщини":

Олексій Кучеренко Віталій Нестор Денис Москаль Олександра Кужель Ольга Гоцуляк

Список "Голосу" на виборах у Києві

Партія "Голос" офіційно представила свій список 19 вересня під час конференції київського осередку. Однак ще за кілька днів до цього екс-глава Держмитниці України Максим Нефьодов повідомив, що очолив список партії в Київраду.

Перша десятка партії:

Максим Нефьодов Зоя Ярош Костянтин Богатов Аліна Михайлова Григорій Маленко Тарас Козак Олександр Лінчевський Василь Попатенко Ольга Гвоздик Дар'я Васильченко

Як правильно проголосувати

Цього разу виборців чекає кілька нововведень в ході голосування. Так як списки партій тепер будуть відкритими, проголосувати потрібно буде і за партію, і за окремого кандидата. Ці списки будуть різними в різних районах столиці.

Бюлетень буде складатися з двох колонок: зліва - назва партії, праворуч - список представників відповідної партії в окрузі. Виборцю необхідно буде поставити галочку навпроти партії, якій він віддає свій голос. А в сусідньому віконці вписати номер кандидата, якого він підтримує.

Приклад виборчого бюлетеня (oporaua.org)

Навіщо потрібні відкриті списки на виборах

Пропорційна система з відкритими списками потрібна для того, щоб виборець знав, за кого конкретно він віддає свій голос. Крім того, велика кількість голосів за кандидата від партії дає йому можливість просунуться вище в партійному списку. Тобто, це збільшує його шанси на проходження в місцеву раду (в даному випадку – в Київраду).