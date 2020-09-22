Кто может пройти в Киевраду на местных выборах: списки партий

Местные выборы в Украине 25 октября 2020 года пройдут по новому избирательному законодательству. В городах с населением более 10 тысяч можно будет проголосовать не только за партию, но и за отдельного ее кандидата. Подробнее о том, кто именно будет представлять политсилы на выборах в Киеве - в материале РБК-Украина.

Открытые списки партий на местных выборах

Предстоящие местные выборы будут проходить в Украине по новым правилам. 16 июля 2020 года парламент внес изменения в Избирательный кодекс Украины. На выборах в Киеве это отразится на голосовании в Киевраду - списки партий будут открытыми.

Каждый избиратель будет видеть фамилии тех представителей политсилы, которые могут в результате получить депутатские мандаты. Кроме того, будет возможность поддержать не только саму партию, но и отдельного ее кандидата. Для этого в бюллетене необходимо будет вписать номер этого представителя политсилы.

Если кто-то из кандидатов наберет больше 25% от общего результата партии, то поднимется выше в списке. Это, в свою очередь, повысит его шансы на прохождение в Киевраду.

Кого в Киевраду ведет УДАР: список

Свой список на выборах в Киевраду партия УДАР представила во время конференции 18 сентября. Его возглавил лидер партии и действующий столичный мэр Виталий Кличко. Вторым номером стал футболист Александр Шовковский, который объявил о намерении участвовать в выборах в Киеве вместе в УДАРом 26 августа.

Первая десятка списка партии выглядит так:

Виталий Кличко Александр Шовковский Юлия Лымарь Екатерина Кириченко Владислав Андронов Роман Романюк Дмитрий Белоцерковец Владимир Бондаренко Леся Петровская Юлия Хан

“Слуга народа”: список кандидатов в депутаты Киеврады

Партия “Слуга народа” 20 сентября представила свой список кандидатов в депутаты в Киевраду. Возглавила его Евгения Кулеба, жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Также в этот список вошла экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

Первая десятка списка СН:

Евгения Кулеба Михаил Присяжнюк Елена Говорова Юрий Федоренко Владислав Трубицин Лилия Пашинная Георгий Зантарая Андрей Витренко Виктория Бурдукова Зоряна Скалецкая

Список кандидатов от “Европейской солидарности”

В ходе конференции 16 сентября “Европейская солидарность” назвала перый номер списка партии на выборах в Киевраду. Им стала жена экс-президента Украины Петра Порошенко - Марина Порошенко.

Первая пятерка списка выглядит следующим образом:

Марина Порошенко Владимир Прокопив Леонид Емец Динара Габибуллаева Александр Погребиський

Кто пойдет на выборы в Киевраду от “Батькивщины”

“Батькивщина” провела свою конференцию 21 сентября. По ее результатам кандидатом в мэры Киева от политсилы официально стал Алексей Кучеренко. Он же и возглавил список партии в Киевраду.

Первая пятерка “Батькивщины”:

Алексей Кучеренко Виталий Нестор Денис Москаль Александра Кужель Ольга Гоцуляк

Список “Голоса” на выборах в Киеве

Партия “Голос” официально свой список представила 19 сентября во время конференции киевской ячейки. Однако еще за несколько дней до этого экс-глава Гостаможни Украины Максим Нефьодов сообщило, что возглавил список партии в Киевраду.

Первая десятка партии:

Максим Нефьодов Зоя Ярош Константин Богатов Алина Михайлова Григорий Маленко Тарас Козак Александр Линчевский Василий Попатенко Ольга Гвоздик Дарья Васильченко

Как правильно проголосовать

В этот раз избирателей ждет несколько нововведений в ходе голосования. Так как списки партий теперь будут открытыми, проголосовать нужно будет и за партию, и за отдельного ее кандидата. Эти списки будут разными в разных районах столицы.

Бюллетень будет состоять из двух колонок: слева - название партии, справа - список представителей соответствующей партии в округе. Избирателю необходимо будет поставить галочку напротив партии, которой он отдает свой голос. А в соседнем окошке вписать номер кандидата, которого он поддерживает.

Пример избирательного бюллетеня (oporaua.org)

Зачем нужны открытые списки на выборах

Пропорциональная система с открытыми списками нужна для того, чтобы избиратель знал, за кого конкретно он отдает свой голос. Кроме того, большое количество голосов за кандидата от партии дает ему возможность продвинутся выше в партийном списке. То есть, это увеличивает его шансы на прохождение в местный совет (в данном случае – в Киевраду).