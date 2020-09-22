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Кто может пройти в Киевраду на местных выборах: списки партий

Новина українською → Киев, Вторник 22 сентября 2020 07:30
Кто может пройти в Киевраду на местных выборах: списки партий Здание Киеврады (РБК-Украина)
Автор: Мария Тарарыева

Местные выборы в Украине 25 октября 2020 года пройдут по новому избирательному законодательству. В городах с населением более 10 тысяч можно будет проголосовать не только за партию, но и за отдельного ее кандидата. Подробнее о том, кто именно будет представлять политсилы на выборах в Киеве - в материале РБК-Украина.

Открытые списки партий на местных выборах

Предстоящие местные выборы будут проходить в Украине по новым правилам. 16 июля 2020 года парламент внес изменения в Избирательный кодекс Украины. На выборах в Киеве это отразится на голосовании в Киевраду - списки партий будут открытыми.

Каждый избиратель будет видеть фамилии тех представителей политсилы, которые могут в результате получить депутатские мандаты. Кроме того, будет возможность поддержать не только саму партию, но и отдельного ее кандидата. Для этого в бюллетене необходимо будет вписать номер этого представителя политсилы.

Если кто-то из кандидатов наберет больше 25% от общего результата партии, то поднимется выше в списке. Это, в свою очередь, повысит его шансы на прохождение в Киевраду.

Кого в Киевраду ведет УДАР: список

Свой список на выборах в Киевраду партия УДАР представила во время конференции 18 сентября. Его возглавил лидер партии и действующий столичный мэр Виталий Кличко. Вторым номером стал футболист Александр Шовковский, который объявил о намерении участвовать в выборах в Киеве вместе в УДАРом 26 августа.

Первая десятка списка партии выглядит так:

  1. Виталий Кличко
  2. Александр Шовковский
  3. Юлия Лымарь
  4. Екатерина Кириченко
  5. Владислав Андронов
  6. Роман Романюк
  7. Дмитрий Белоцерковец
  8. Владимир Бондаренко
  9. Леся Петровская
  10. Юлия Хан

“Слуга народа”: список кандидатов в депутаты Киеврады

Партия “Слуга народа” 20 сентября представила свой список кандидатов в депутаты в Киевраду. Возглавила его Евгения Кулеба, жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Также в этот список вошла экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

Первая десятка списка СН:

  1. Евгения Кулеба
  2. Михаил Присяжнюк
  3. Елена Говорова
  4. Юрий Федоренко
  5. Владислав Трубицин
  6. Лилия Пашинная
  7. Георгий Зантарая
  8. Андрей Витренко
  9. Виктория Бурдукова
  10. Зоряна Скалецкая

Список кандидатов от “Европейской солидарности”

В ходе конференции 16 сентября “Европейская солидарность” назвала перый номер списка партии на выборах в Киевраду. Им стала жена экс-президента Украины Петра Порошенко - Марина Порошенко.

Первая пятерка списка выглядит следующим образом:

  1. Марина Порошенко
  2. Владимир Прокопив
  3. Леонид Емец
  4. Динара Габибуллаева
  5. Александр Погребиський

Кто пойдет на выборы в Киевраду от “Батькивщины”

“Батькивщина” провела свою конференцию 21 сентября. По ее результатам кандидатом в мэры Киева от политсилы официально стал Алексей Кучеренко. Он же и возглавил список партии в Киевраду.

Первая пятерка “Батькивщины”:

  1. Алексей Кучеренко
  2. Виталий Нестор
  3. Денис Москаль
  4. Александра Кужель
  5. Ольга Гоцуляк

Список “Голоса” на выборах в Киеве

Партия “Голос” официально свой список представила 19 сентября во время конференции киевской ячейки. Однако еще за несколько дней до этого экс-глава Гостаможни Украины Максим Нефьодов сообщило, что возглавил список партии в Киевраду.

Первая десятка партии:

  1. Максим Нефьодов
  2. Зоя Ярош
  3. Константин Богатов
  4. Алина Михайлова
  5. Григорий Маленко
  6. Тарас Козак
  7. Александр Линчевский
  8. Василий Попатенко
  9. Ольга Гвоздик
  10. Дарья Васильченко

Как правильно проголосовать

В этот раз избирателей ждет несколько нововведений в ходе голосования. Так как списки партий теперь будут открытыми, проголосовать нужно будет и за партию, и за отдельного ее кандидата. Эти списки будут разными в разных районах столицы.

Бюллетень будет состоять из двух колонок: слева - название партии, справа - список представителей соответствующей партии в округе. Избирателю необходимо будет поставить галочку напротив партии, которой он отдает свой голос. А в соседнем окошке вписать номер кандидата, которого он поддерживает.

Кто может пройти в Киевраду на местных выборах: списки партий

Пример избирательного бюллетеня (oporaua.org)

Зачем нужны открытые списки на выборах

Пропорциональная система с открытыми списками нужна для того, чтобы избиратель знал, за кого конкретно он отдает свой голос. Кроме того, большое количество голосов за кандидата от партии дает ему возможность продвинутся выше в партийном списке. То есть, это увеличивает его шансы на прохождение в местный совет (в данном случае – в Киевраду).

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