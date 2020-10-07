Місцеві вибори: МВС залучить 140 тисяч силовиків та авіацію

Міністерство внутрішніх справ планує залучити на місцеві вибори мобільні групи та авіацію для реагування в разі порушень закону. В цілому стежити за порядком будуть майже 140 тисяч силовиків.

Про це повідомив заступник голови МВС Сергій Яровий, передає прес-служба відомства.

"Виходячи з розрахунків для забезпечення громадської безпеки під час місцевих виборів, будуть залучені майже 140 тисяч правоохоронців. Передбачається залучення авіаційних підрозділів системи МВС для оперативного реагування на зміну обстановки", - заявив він.

Зазначається, що в регіонах будуть створені оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть відбутися в рамках проведення виборів. Також у МВС розповіли, навіщо використовуватимуть вертольоти.

"Наявність вертольотів дозволить реагувати на протиправну діяльність у найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 жовтня Центральна виборча комісія затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна поліція заперечує політизацію своєї роботи під час місцевих виборів.