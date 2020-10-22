Місцеві вибори: в Нацполіції розповіли, які регіони можуть бути проблемними

У Національній поліції розповіли, в яких регіонах можуть виникнути проблеми в ході місцевих виборів. У НПУ зазначили, що на цих виборах зараз спостерігається багато правопорушень, маніпуляцій і спекуляцій.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава Нацполіції Ігор Клименко.

"Всі читають новини, бачать повідомлення поліції і розуміють, що ці вибори в принципі "проблемні". Правопорушень, маніпуляцій і спекуляцій дуже багато. Потрібно розуміти, що найбільш брудна гра йде в великих містах і ОТГ - там, де сфери впливу сильні, там і потужніше кандидати борються за голоси виборців", - заявив він.

Клименко запевнив, що поліція насторожі: відразу присікає і документує такі моменти.

Нагадаємо, в Україні поліція відкрила вже 508 кримінальних справ у зв'язку з порушеннями на місцевих виборах. За добу відкрито ще 33 кримінальних справи.

Як писало РБК-Україна, в Кіровоградській області відкрили справу через те, що понад 200 особам незаконно змінили виборчу адресу.