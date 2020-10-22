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Местные выборы: в Нацполиции рассказали, какие регионы могут быть проблемными

Автор: Юлия Струк

В Национальной полиции рассказали, в каких регионах могут возникнуть проблемы в ходе местных выборов. В НПУ отметили, что на этих выборах сейчас наблюдается много правонарушений, манипуляций и спекуляций.

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Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе "проблемные". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много. Нужно понимать, что самая грязная игра идет в больших городах и ОТО - там, где сферы влияния сильны, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей", - заявил он.

Клименко заверил, что полиция начеку: сразу пресекает и документирует такие моменты.

Напомним, в Украине полиция открыла уже 508 уголовных дел в связи с нарушениями на местных выборах. За сутки открыто еще 33 уголовных дела.

Как писало РБК-Украина, в Кировоградской области открыли дело из-за того, что более 200 лицам незаконно изменили избирательный адрес.

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