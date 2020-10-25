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Місцеві вибори: поліція зафіксувала майже 900 порушень в "день тиші"

Автор: Артур Родивилов

Станом на 21:00 24 жовтня поліцейські в Україні отримали 891 заяву про порушення в "день тиші" перед місцевими виборами. Більшість повідомлень пов'язані з незаконною агітацією.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції

Близько 500 заяв стосуються незаконної агітації, зокрема, на білбордах, в будівлях, шляхом роздачі агітаційної продукції та встановлення агітаційних наметів.

Найбільше порушень зафіксовано в Дніпропетровській, Рівненській, Донецькій, Харківській, Львівській і Київській областях.

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Правоохоронці відкрили 29 кримінальних проваджень. У тому числі за фактами перешкоджання роботі виборчої комісії та реалізації виборчого права, підкупу виборців, крадіжок, підроблення печаток, умисного пошкодження або псування майна, хуліганства.

Також правоохоронці склали 109 адміністративних протоколів про порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, у поліції також розповіли, що заборонено робити на виборчій дільниці.

Також РБК-Україна писало, що поліція відкрила 622 кримінальних справи через порушення, пов'язаних з виборчим процесом, який стартував 5 вересня.

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