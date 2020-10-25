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Местные выборы: полиция зафиксировала почти 900 нарушений в "день тишины"

Автор: Артур Родивилов

По состоянию на 21:00 24 октября полицейские в Украине получили 891 заявление о нарушениях в "день тишины" перед местными выборами. Большинство сообщений связаны с незаконной агитацией.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Около 500 заявлений касаются незаконной агитации, в частности, на билбордах, в зданиях, путем раздачи агитационной продукции и установления агитационных палаток.

Больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Ровенской, Донецкой, Харьковской, Львовской и Киевской областях.

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Правоохранители открыли 29 уголовных производств. В том числе по фактам препятствования работе избирательной комиссии и реализации избирательного права, подкупа избирателей, краж, подделки печатей, умышленного повреждения или порчи имущества, хулиганства.

Также правоохранители составили 109 административных протоколов о нарушении избирательного законодательства.

Напомним, в полиции также рассказали, что запрещено делать на избирательном участке.

Также РБК-Украина писало, что полиция открыла 622 уголовных дела из-за нарушений, связанных с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября.

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