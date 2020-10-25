Місцеві вибори є одними з найскладніших в історії, - ЦВК

Вибори депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів є одними з найскладніших в історії України у зв'язку з низкою чинників. Ускладнює процес також те, що вибори проходять в умовах пандемії.

Про це голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив на ранковому брифінгу.

Він зазначив, що для проведення голосування утворили понад 29 тисяч виборчих дільниць.

"Загалом це одні з найскладніших виборів або найскладніші в історії України, тому що у нас збіглося кілька чинників. Це і виборче законодавство, і реформа адміністративно-територіального устрою відбулася, що призвело до того, що велика частина виборів - перші вибори", - сказав Діденко.

Раніше у Комітеті виборців України розповіли про нові порушення на місцевих виборах.

Нагадаємо, що ОПОРА фіксує перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Крім того, поліція зафіксувала "каруселі" на виборах у Києві і двох областях.