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Місцеві вибори є одними з найскладніших в історії, - ЦВК

Автор: Артур Родивилов

Вибори депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів є одними з найскладніших в історії України у зв'язку з низкою чинників. Ускладнює процес також те, що вибори проходять в умовах пандемії.

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Про це голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив на ранковому брифінгу.

Він зазначив, що для проведення голосування утворили понад 29 тисяч виборчих дільниць.

"Загалом це одні з найскладніших виборів або найскладніші в історії України, тому що у нас збіглося кілька чинників. Це і виборче законодавство, і реформа адміністративно-територіального устрою відбулася, що призвело до того, що велика частина виборів - перші вибори", - сказав Діденко.

Раніше у Комітеті виборців України розповіли про нові порушення на місцевих виборах.

Нагадаємо, що ОПОРА фіксує перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Крім того, поліція зафіксувала "каруселі" на виборах у Києві і двох областях.

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