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Після місцевих виборів не буде спалаху захворюваності на COVID-19, - Рубан

Новость на русском → Україна, Середа 23 вересня 2020 10:59
Після місцевих виборів не буде спалаху захворюваності на COVID-19, - Рубан Фото: Олег Рубан (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Після проведення місцевих виборів в Україні не буде спалаху захворюваності на COVID-19. Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан зазначив, що до спалаху призводить довготривале спілкування в організованих колективах, і на виборах такого не буде.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

"Вибори - це той захід, де спалаху не буде. Тому що до спалаху призводить довготривале спілкування в організованих колективах, понад 15 осіб. При виборах такого спілкування немає", - зазначив Рубан.

Чиновник додав, що на виборах мають дотримуватися трьох речей: обмеженого спілкування, провітрювання приміщень та дотримання санітарних правил.

"Якщо комісія сидить, дотримується масочного режиму, приміщення провітрюється, а загальне якесь спілкування у приміщеннях без вентиляції, то це стовідсоткове інфікування", - сказав Рубан.

Нагадаємо, в парламенті зареєстрували законопроект №4117 про особливості проведення виборів під час карантину, який прописує норми для голосування громадян, які перебувають на самоізоляції чи в обсервації.

Як писало РБК-Україна, в Офісі президента раніше заявили, що єдиною підставою для скасування виборів може стати різкий скачок захворюваності на коронавірус.

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