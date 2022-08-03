"Метінвест" надав переселенцям у Кривому Розі допомогу в 10 млн гривень

Компанія "Метінвест" надала 10 млн гривень на закупку харчових продуктів та необхідних предметів побуту для людей, які вимушено покинули свої домівки через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Кривий Ріг - велике промислове місто, в якому живуть з родинами та працюють зо 20 тисяч співробітників "Метінвесту". Сьогодні він став містом прихистку та прикладом гуманності для десятків тисяч людей, які тікали від війни, з інших областей. Тепер вони - наші сусіди, а допомагати сусідам - дуже по-українськи. Саме тому компанія разом з військовою адміністрацією докладає зусиль, аби кожна людина, яка потребує допомоги, отримала її", - пояснив генеральний директор Інгулецького ГЗК Олександр Герасимчук.

Родини переселенців розміщують у міських школах, гуртожитках, дитячих садочках, терцентрах тощо. Чергову допомогу від компанії спрямували на закупку харчових продуктів та необхідних побутових речей.

У травні за підтримки "Метінвесту" до міста надійшло також 2,5 тисячі одиниць постільних речей - матраців, ковдр і подушок для створення додаткових комфортних спальних місць.

Нагадаємо, раніше в межах проекту "Рятуємо життя", що реалізує компанія "Метінвест" спільно з ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова, до Кривого Рогу на потреби переселенців надійшло 10 тисяч продуктових наборів.

Ще 15 тисяч пакунків із харчами було передано для криворіжців, які належать до вразливих категорій.