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Міжнародні спостерігачі з ENEMO будуть пильно стежити за другим туром виборів в Дніпрі

Новость на русском → Дніпро, П'ятниця 20 листопада 2020 13:43
Міжнародні спостерігачі з ENEMO будуть пильно стежити за другим туром виборів в Дніпрі Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Представники міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO заявили, що пильно стежитимуть за ходом другого тура виборів мера Дніпра.

Про це в ході онлайн-зустрічі з головою правління ГО "Стоп корупції" повідомили члени команди Петер Немет зі Словаччини та Мая Бєліч з Чорногорії.

"Особливий інтерес у міжнародних спостерігачів викликала історія щодо масштабного підкупу виборців у Дніпрі, який здійснюється через групу у Viber. Про схему нам стало відомо під час круглого столу, який відбувся 18 листопада у пресцентрі "СтопКор" та на якому обговорювали результати моніторингу місцевих виборів-2020", - розповів Ігор Бондарчук.

За його словами, група вже нараховує 15 тисяч учасників, здебільшого - молодь.

"Серед них 16 осіб - адміни групи. Схема така: спочатку людина підписується, далі там з’являється повідомлення "вільний адмін" і людина ставить лайк. Після цього потрібно написати адміну в особисті повідомлення питання "як заробити". Далі необхідно на запит надати свої дані, а також прописку", - розповів він.

Головна умова заробітку - віддати голос за "потрібного" кандидата. Потім сфотографувати бюлетень та отримати гроші на карту.

За інформацією політолога Ігоря Рейтеровича, мова йде про кандидата в мери Дніпра Загіда Краснова.

"Коли був підрахунок голосів, то його спеціально дуже довго тягнули, і в результаті в другому турі опинилась людина, яка взагалі не повинна була опинитися, і вона випередила свого "переслідувача" на 400 голосів. Ці голоси - я маю на увазі лідера громадської сили пана Краснова - просто купили", - повідомив Рейтерович.

Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, у Дніпрі відбудеться другий тур виборів мера міста. Перший тур виборів мера Дніпра відбувся 25 жовтня, тоді жоден з кандидатів на не зміг заручитися підтримкою більшості виборців.

Зокрема, чинний мер міста Борис Філатов (партія "Пропозиція") отримав 46,41%, його несподіваний суперник Загід Краснов (партія "Громадська сила") - 13,15%.

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