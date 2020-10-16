МВС заявило про факти втручання в реєстр виборців

Національна поліція зафіксувала факти втручання в роботу Єдиного реєстру виборців. У деяких територіальних громадах почала несподівано збільшуватися кількість виборців.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, рекорд був зафіксований у Затоці Одеської області, де за місяць з'явилося 25% таких виборців. Були відкриті кримінальні справи.

В першу чергу, повідомив Геращенко, таке явище стосувалося невеликих об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Як правило, це ОТГ навколо Києва або на березі моря в Одеській області, де "дуже дорога земля і постійно точаться суперечки за землю", пояснив заступник міністра.

"Слідчі почали викликати на допити осіб, які виявили бажання голосувати в іншому місті. Деякі навіть не знали, що їх перереєстрували, деякі зізнавалися, що їх попросили так зробити", - заявив заступник міністра.

Нагадаємо, МВС запустило чат-бот для фіксації порушень під час місцевих виборів в Україні. За допомогою чат-бота українці зможуть сповістити правоохоронців про виявлене порушення.

Додамо, правоохоронці порушили 290 кримінальних справ за порушення виборчого процесу. Всього зафіксували близько тисячі адміністративних порушень.