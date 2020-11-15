Спостерігачі заявили про можливі "каруселі" на виборах в Краматорську

У Краматорську на виборчій дільниці №141042 спостерігачі Комітету виборців України зафіксували можливу "карусель" на місцевих виборах. Один з виборців після голосування демонстрував телефон іншій людині, яка прийшла з ним до ділянки, але не голосував.

Про це повідомили в прес-службі КВУ.

Відзначимо, "карусель" - це метод фальсифікації результатів голосування, пов'язаний із підкупом виборця і повторним голосуванням одних і тих же осіб на різних ділянках. Суть технології полягає в передачі виборцю перед входом на виборчу дільницю вже заповненого виборчого бюлетеня, який виборець повинен опустити в урну для голосування, а новий, чистий бюлетень винести і обміняти у організатора "каруселі" на гроші або інші матеріальні цінності.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на 12:00 в поліцію надійшло 15 повідомлень про можливі порушення на місцевих виборах.

Також повідомлялося, що спостерігачі громадянської мережі ОПОРА повідомляли про низку спроб з боку виборців проголосувати без паспорта, а також інші порушення виборчого процесу.

Відзначимо, за даними ОПОРИ, явка виборців на 12:00 склала 8,6%.