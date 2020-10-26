Порушення могли істотно вплинути на підсумки виборів в деяких ОТГ, - ОПОРА

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА виявили порушення, які могли істотно вплинути на результати місцевих виборів в деяких об'єднаних територіальних громадах. При цьому в цілому вибори відповідали законодавству.

Про це йдеться в підсумковій заяві ОПОРИ за попередніми результатами спостереження на виборах 25 жовтня.

Спостерігачі відзначили, що причини появи порушень були різними і не були централізовано спланованими в межах країни.

"Зафіксовані спостерігачами порушення могли суттєво вплинути на результати волевиявлення в конкретних територіальних громадах", - повідомили в ОПОРІ.

Представники громадянської мережі виявили досить масові порушення процедур організації виборів і проведення кампаній, інциденти з недотриманням порядку ведення передвиборної агітації і спробами підкупу виборців. Також спостерігачі фіксували зловживання адмінресурсом і спотворення процедури зміни виборчої адреси.

"Проміжні результати безпартійного спостереження ОПОРИ за місцевими виборами 25 жовтня 2020 підтверджують необхідність подальшого прогресу України на шляху до повної відповідності демократичним стандартам, незважаючи на конкурентність виборчого процесу і наявність умов для волевиявлення громадян", - констатували спостерігачі.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори безпечними.

Також РБК-Україна писало, що за день голосування поліція відкрила майже 160 кримінальних справ через порушення.