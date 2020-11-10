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"Наш край" йде в суд через дії Одеської обласної ТВК, - Кіссе

Новость на русском → Одеса, Вівторок 10 листопада 2020 11:29
"Наш край" йде в суд через дії Одеської обласної ТВК, - Кіссе Фото: вибори в Одесі (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Одеська обласна територіальна виборча комісія безпідставно списала 1000 голосів у партії "Наш край".

Про це заявив лідер партії в області, народний депутат Антон Кіссе, повідомляє прес-служба політсили.

За його словами, ТВК засідала сьогодні вночі.

"У нас на руках всі протоколи окружних виборчих комісій, згідно з якими "Наш край" проходить в облраду з результатом 5,16%. На додаток, у проекті протоколу обласної ТВК також вказувалася ця цифра. Але, з ініціативи ОПЗЖ і "за майбутнє", ТВК намагається вкрасти у нас перемогу на виборах до облради, просто "списавши" сьогодні вночі тисячу голосів", - заявив Антон Кіссе.

"Наш край" планує звернутися до адміністративного суду та опротестувати рішення ТВК з виборів до облради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Територіальна виборча комісія (ТВК) в Одеській області не змогла 8 листопада озвучити результати виборів до Одеської обласної ради.

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