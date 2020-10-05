Нацполіція розкрила, чим займається її "секретний" департамент

Департамент захисту інтересів суспільства і держави працює два місяці. В Національній поліції України розповіли, чим він займається.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він повідомив, що була ретельна перевірка кожного кандидата, всі вони пройшли поліграф і вивчення підрозділами внутрішньої безпеки.

"На даний момент цей підрозділ займається виключно питаннями порушення виборчого законодавства", - заявив він.

Після виборів департамент займатиметься, зокрема, питаннями порушення прав журналістів.

Нагадаємо, в Україні за добу відкрили 8 кримінальних справ через порушення виборчого процесу.

До цього глава МВС Арсен Аваков заявляв, що українські правоохоронці будуть жорстко реагувати на порушення на місцевих виборах.

Про те, як МВС готується до місцевих виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна "Фактор Авакова: чого чекати від поліції на місцевих виборах".