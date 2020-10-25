RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Недопуск спостерігачів та брендовані маски: названо нові порушення на виборах

Автор: Анастасия Рокитна

У Комітеті виборців України (КВУ) розповіли про нові порушення на місцевих виборах. Громадяни приходять на дільниці з брендованими масками.

Про це повідомляє прес-служба КВУ.

Зокрема, у Рівному на двох дільницях були виборці в масках із символікою політичної партії "Рівне разом". Також у Херсоні кандидат на посаду Херсонського міського голови від партії "Слуга Народу" прийшов в приміщення для голосування в масці з партійною емблемою.

Тим часом, у місті Кам’янець-Подільський зафіксовано розсилку повідомлень на мобільні телефони із текстом: "25 жовтня- єдиний надійний вибір - Батьківщина".

Популярні новини

Також КВУ повідомляє про недопуск спостерігачів від організації на окремі дільниці. Зокрема, у місті Рубіжне Луганської області голова ДВК намагався не допустити на дільницю спостерігача КВУ через те, що на дільниці вже зареєструвалося багато спостерігачів (17).

Голова комісії викликала поліцію у зв’язку з тим, що спостерігач від однією з партій фотографував процес голосування.

У Вінниці головний лікар обласного госпіталю ветеранів війни дав вказівку не допускати спостерігача КВУ в приміщення дільниці, мотивуючи це тим, що в нього не має ПЛР-тесту.

У Миколаєві на засідання комісії не було допущено спостерігачів. Один із присутніх кандидатів викликав поліцію. Також не допустили вчасно спостерігачів КВУ на дільницю у с. Ганівка Дніпропетровської області.

Зазначимо, у Нікополі Дніпропетровської області на одній з дільниць пенсіонер порвав видані йому бюлетені для голосування.

Нагадаємо, Арсен Аваков заявив, що опитування у виборчих дільниць після голосування не порушують закон.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України нарушения