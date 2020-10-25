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Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА

Автор: Андрій Козловський

Станом на 12:00 спостерігачі громадянської мережі ОПОРА не зафіксували спроб незаконного вкидання бюлетенів на виборчих дільницях. Однак вони виявляли поодинокі протиправні інциденти.

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Про це інформує громадська мережа ОПОРА.

Як повідомляється, спостерігачі фіксували спроби отримати бюлетень за інших громадян, без належних документів. Також мали місце факти демонстрації виборцем своїх бюлетенів - на 4,7% виборчих дільниць. А на майже 1% виборчих дільниць зафіксовано спроби сфотографувати бюлетень.

"Ці інциденти могли бути пов'язані як із побутовими мотивами, так і з можливими технологіями контролю над голосуванням виборців", - повідомляє ОПОРА.

Нагадаємо, станом на 15:00 місцеві вибори в Україні проходять спокійно. Національна поліція не фіксує серйозних порушень, які могли б вплинути на результат голосування.

Раніше РБК-Україна писало, що ОПОРА позитивно оцінила початок голосування на місцевих виборах, критичних порушень не було зафіксовано.

Крім того, ОПОРА оприлюднила явку виборців на місцевих виборах станом на 12:00.

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