Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА

Станом на 12:00 спостерігачі громадянської мережі ОПОРА не зафіксували спроб незаконного вкидання бюлетенів на виборчих дільницях. Однак вони виявляли поодинокі протиправні інциденти.

Про це інформує громадська мережа ОПОРА.

Як повідомляється, спостерігачі фіксували спроби отримати бюлетень за інших громадян, без належних документів. Також мали місце факти демонстрації виборцем своїх бюлетенів - на 4,7% виборчих дільниць. А на майже 1% виборчих дільниць зафіксовано спроби сфотографувати бюлетень.

"Ці інциденти могли бути пов'язані як із побутовими мотивами, так і з можливими технологіями контролю над голосуванням виборців", - повідомляє ОПОРА.

Нагадаємо, станом на 15:00 місцеві вибори в Україні проходять спокійно. Національна поліція не фіксує серйозних порушень, які могли б вплинути на результат голосування.

Раніше РБК-Україна писало, що ОПОРА позитивно оцінила початок голосування на місцевих виборах, критичних порушень не було зафіксовано.

Крім того, ОПОРА оприлюднила явку виборців на місцевих виборах станом на 12:00.