У Миколаєві оголосили другий тур виборів мера

У Миколаєві оголосили проведення другого туру виборів міського голови. Боротися за посаду будуть діючий мер Олександр Сєнкевич і кандидат від "ОПЗЖ" Владислав Чайка.

Про це повідомляє "Суспільне".

Сєнкевич у першому турі набрав 38,94% або 38 654 голосів, а Чайка - 29,31% або 29 095 голосів. Другий тур призначено на 22 листопада.

Раніше сьогодні оголосили, що в Херсоні відбудеться другий тур виборів мера. У ньому зійдуться Ігор Колыхаев і Володимир Сальдо.

Також повідомлялося, що другий тур місцевих виборів вже призначений у 15 українських містах. Дати проведення повторного голосування підтвердили в Центральній виборчій комісії.

Крім цього, Центральна виборча комісія визнала результати виборів у 585 місцевих радах у 24 регіонах України. Всього було обрано 13 323 депутати.