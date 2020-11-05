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В Николаеве объявили второй тур выборов мэра

Автор: Роман Тверденко

В Николаеве объявили проведение второго тура выборов городского главы. Бороться за должность будут действующий мэр Александр Сенкевич и кандидат от "ОПЗЖ" Владислав Чайка.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Сенкевич в первом туре набрал 38,94% или 38 654 голосов, а Чайка - 29,31% или 29 095 голосов. Второй тур назначен на 22 ноября.

Ранее сегодня объявили, что в Херсоне состоится второй тур выборов мэра. В нем сойдутся Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо.

Также сообщалось, что второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах. Даты проведения повторного голосования подтвердили в Центральной избирательной комиссии.

Кроме этого, Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 585 местных советах в 24 регионах Украины. Всего были избраны 13 323 депутата.

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