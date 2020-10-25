Омбудсмен назвала найбільш поширені порушення перед місцевими виборами

Більшість звернень громадян на "гарячу лінію" напередодні місцевих виборів стосувалися порушень режиму тиші. Кандидати та партії продовжували агітацію.

Про це на брифінг сказала уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, 63% дзвінків були про агітацію в день тиші та розповсюдження агітаційної реклами.

Крім того, 15% звернень було щодо того, що люди не могли знайти себе в списках виборців, 11% - щодо помилок в виборчих списках.

"Нам повідомляють кандидати в депутати про підкуп виборців. Це 5,3%", - додала Денісова.

Крім того, 5,3% скарг стосуються недоступності виборчих дільниць для осіб з інвалідністю.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 24 жовтня, правоохоронці виявили 181 порушення, пов'язане з незаконною агітацією в "день тиші". Поліцейські склали 54 адміністративні протоколи за відповідні порушення.

Нагадаємо, у суботу в Україні настав так званий "день тиші" перед виборами в місцеві органи влади, які відбуваються 25 жовтня. З цього дня і до закінчення голосування заборонена будь-яка агітація, а також мітинги та концерти в підтримку партій і кандидатів.