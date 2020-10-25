Омбудсмен назвала наиболее распространенные нарушения перед местными выборами

Большинство обращений граждан на "горячую линию" накануне местных выборов касались нарушений режима тишины. Кандидаты и партии продолжали агитацию.

Об этом на брифинге сказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, 63% звонков были об агитации в день тишины и распространение агитационной рекламы.

Кроме того, 15% обращений было о том, что люди не могли найти себя в списках избирателей, 11% - об ошибках в избирательных списках.

"Нам сообщают кандидаты в депутаты о подкупе избирателей. Это 5,3%", - добавила Денисова.

Кроме того, 5,3% жалоб касаются недоступности избирательных участков для лиц с инвалидностью.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 24 октября, правоохранители вычили 181 нарушение, связано с незаконной агитацией в "день тишины". Полицейские составили 54 административных протокола за соответствующие нарушения.

Напомним, в субботу в Украине наступил так называемый "день тишины" перед выборами в местные органы власти, которые проходят 25 октября. С этого дня и до окончания голосования запрещена любая агитация, а также митинги и концерты в поддержку партий и кандидатов.