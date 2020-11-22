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ОПОРА назвала явку у другому турі виборів станом на 20:00

Автор: Дмитро Левицький

В Україні завершилося голосування у другому турі виборів в 11 громадах України. За даними громадянської мережі ОПОРА, станом на 20:00 інтегрована явка виборців на місцевих виборах склала 29,3%.

Про це повідомила голова ОПОРИ Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

Як уточнила Айвазовська, похибка становить 1,4%.

"Явка 25 жовтня на цей час була 36,88%, за даними ЦВК, та 35,9%, за даними ОПОРИ (похибка 1,14%). 15 листопада явка була 23,9%", - додала вона.

Зазначимо, сьогодні міських голів обирали у Львові, Дніпрі, Рівному, Черкасах, Полтаві, Ужгороді, Нікополі, Миколаєві, Дрогобичі, Бердянську та Слов'янську.

Нагадаємо, станом на 16:00 явка, за даними ОПОРИ, становила 22,5%.

Також РБК-Україна писало, що екзит-пол прогнозує перемогу Садового у другому турі виборів мера Львова. Його конкурентом був колишній очільник області Олег Синютка.

Крім того, за даними екзит-полу "Социс" у другому турі виборів мера Дніпра перемагає Борис Філатов, який зараз очолює місто.

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