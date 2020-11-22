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Другий тур: ОПОРА назвала явку виборців на 16:00

Новость на русском → Україна, Неділя 22 листопада 2020 17:10
Другий тур: ОПОРА назвала явку виборців на 16:00 Фото: місцеві вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Під час повторного голосування у неділю, 22 листопада, явка виборців у 11 містах станом на 16:00 склала 22,5%. Похибка становить 1%.

Про це РБК-Україна розповіли в громадянській мережі ОПОРА.

На 16:00 на голосуванні 25 жовтня явка становила 27% (похибка 0,84%), тоді як у другому турі місцевих виборів 15 листопада - 18,6% (похибка 1,1%).

Нагадаємо, раніше в ОПОРІ повідомляли, що під час повторного голосування 22 листопада явка виборців у 11 містах о 12:00 склала 9,7%. Похибка становить 0,5%.

Минулого тижня явка виборців станом на 12:00 становила 8,6%. А на місцевих виборах 25 жовтня - 13,5%.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія пізніше також оприлюднила інформацію про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. Станом на 13 годину явка на виборах мерів міст склала 12,70%.

При цьому найвища явка була зафіксована в Слов'янську - 18,14%, найнижча в Полтаві - 11,15%.

Так, за даними ЦВК, явка у другому турі виборів мерів 15 листопада в Україні склала 24%.

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