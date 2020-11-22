ЦВК назвав явку на місцевих виборах станом на 13:00

Відомості ЦВК не носять офіційний характер

Центральна виборча комісія оприлюднила оперативну зведену інформацію про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. Станом на 13 годину явка на виборах міських голів становила 12,70%.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

За даними ЦВК, в 11 містах до списків виборців включені 2 754 167 осіб, станом на 13:00 отримали бюлетені 349 668 виборців.

Найвища явка зафіксована у Слов'янську - 18,14%, найнижча у Полтаві - 11,15%.

Як зазначили у ЦВК, ці відомості не носять офіційний характер, оскільки надходять до ЦВК від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами звʼязку, зокрема телефоном або електронною поштою.

Нагадаємо, 22 листопада, в Україні проходить другий тур виборів мерів 11 міст. Повторно голосуватимуть у містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси.

За даними ОПОРИ, явка на виборах 22 листопада станом на 12:00 склала 9,7% з похибкою 0,5%.