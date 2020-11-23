В ОПОРІ назвали місто з найбільшою кількістю порушень на виборах

Глава громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що найбільша кількість порушень на місцевих виборів 22 листопада була зафіксована в Дніпрі. Всього під час другого туру місцевих виборів надійшло 407 звернень про порушення виборчого процесу.

Про це вона розповіла під час брифінгу.

В цілому ОПОРА зафіксувала 275 інцидентів, пов'язаних з організацією проведення виборів.

За словами голови організації, Нацполіція станом на 20:00 отримала 407 заяв та повідомлень, серед яких велика частина - від спостерігачів ОПОРИ, про порушення, які мають відношення до виборчих процедур.

"Так само як наші дані, вони корелюються з даними Національної поліції, найбільша кількість звернень, заяв, порушень була зафіксована в місті Дніпро. За даними поліції, 206 з 407 - фактично половина від всіх надійшли до органів правопорядку", - підкреслила Айвазовська.

На другому місці - Львівська область, де проходили вибори у двох об'єднаних територіальних громадах. Там всього надійшло 46 повідомлень про порушення.

За словами глави ОПОРИ, найбільше порушень стосувалося фотографування виборчого бюлетеня: поліція задокументувала 177 таких інцидентів.

Дані спостерігачів свідчать, що такі порушення скоїли понад 13% виборчих дільниць. І найбільше таких ділянок - у Дніпрі.

Нагадаємо, під час другого туру виборів мерів 11 міст України поліція зареєструвала 407 заяв та повідомлень про порушення, а після їх перевірки - відкрила 11 кримінальних справ.

Як писало РБК-Україна, явка виборців на голосуванні 22 листопада на момент закінчення голосування склала 29,53%.