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Явка у другому турі виборів в 11 містах склала майже 30%, - ЦВК

Новость на русском → Україна, Неділя 22 листопада 2020 22:28
Явка у другому турі виборів в 11 містах склала майже 30%, - ЦВК Фото: місцеві вибори (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Територіальні виборчі комісії почали встановлювати результати голосування в 11 містах України, де сьогодні відбувся другий тур виборів мера. Явка виборців на момент закінчення голосування склала 29,53%.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Найбільша явка виборців зафіксована у Бердянську (39,23%), Львові (38,94%) та Дрогобичі (30,21%). У решті міст, за даними ЦВК, явка на 20:00 склала:

  • Дніпро - 23,93%
  • Черкаси - 26,02%
  • Миколаїв - 28,40%
  • Рівне - 30,35%
  • Полтава - 25,52%
  • Ужгород - 27,94%
  • Нікополь - 24,20%
  • Слов'янськ - 23,40%

Зазначається, що 25 жовтня загальна явка на місцевих виборах в Україні склала 36,88%.

Нагадаємо, дані громадянської мережі ОПОРА свідчили про те, що явка виборців в другому турі виборів мерів 11 міст склала 29,3%. Похибка становить 1,4%.

Також РБК-Україна писало, що у другому турі місцевих виборів поліція зареєструвала понад 400 повідомлень про порушення. Склали 10 протоколів та порушили 11 справ.

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