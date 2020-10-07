Перенесення місцевих виборів неможливе, - Разумков

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що перенесення місцевих виборів неможливе. За його словами, всі процеси запущені.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

"Перенесення місцевих виборів у моєму розумінні неможливе, бо законних підстав для зміни часу проведення виборів немає. Вибори мають відбутися "за будь-якої погоди" 25 жовтня 2020 року, як це й заплановано, бо всі процеси запущені", - підкреслив глава Ради.

Спікер разом з тим зазначив, що єдиним винятком може стати указ президента про введення надзвичайного або воєнного стану після рішення РНБО.

"Наступним кроком Верховна рада або схвалює, або не схвалює таку пропозицію щодо перенесення виборів. Сподіваємося, підстав для цього не буде", - сказав Разумков і додав, що станом на зараз таких ініціатив до ВР не надходило.

За словами глави парламенту, введення надзвичайного стану може бути лише на 30 або 60 днів, і вибори може бути відтерміновано на цей час.

"Відмінити проведення виборів немає об’єктивної можливості, оскільки це норма Конституції... Ми будемо спостерігати за виборами та намагатимемося зробити їх абсолютно прозорими, чесними і, як й інші органи, в рамках своїх обов’язків виконуватимемо цю функцію", - сказав він.

Нагадаємо, 5 жовтня Центральна виборча комісія затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування та результати виборів.

Як писало РБК-Україна, Національна поліція заперечує політизацію своєї роботи під час місцевих виборів.