У поліції розповіли, що заборонено робити на виборчій дільниці

На виборчій дільниці під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня необхідно дотримуватися зводу правил. Якщо людина помітила порушення, вона може звернутися до голови комісії, спостерігачів і поліції.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Так, на виборчій дільниці заборонено:

агітувати та поширювати політичну рекламу;

передавати свій бюлетень іншим особам;

отримувати виборчий бюлетень від інших осіб, крім членів виборчої комісії;

робити зайві позначки у виборчому бюлетені;

перебувати в кабінці для голосування зі сторонніми особами;

пошкоджувати урни;

голосувати більше одного разу.

У поліції також закликають повідомляти про порушення, якщо вони будуть.

"Помітивши порушення, зверніться до голови комісії, офіційних спостерігачів або представників поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться у неділю, 25 жовтня. Сьогодні в Україні "день тиші" перед місцевими виборами, агітація заборонена.

Також РБК-Україна повідомляло, що поліція відкрила 622 кримінальних справи через порушення, пов'язаних з виборчим процесом, який стартував 5 вересня.