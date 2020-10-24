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У поліції розповіли, що заборонено робити на виборчій дільниці

Автор: Максим Зайченко

На виборчій дільниці під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня необхідно дотримуватися зводу правил. Якщо людина помітила порушення, вона може звернутися до голови комісії, спостерігачів і поліції.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Так, на виборчій дільниці заборонено:

  • агітувати та поширювати політичну рекламу;
  • передавати свій бюлетень іншим особам;
  • отримувати виборчий бюлетень від інших осіб, крім членів виборчої комісії;
  • робити зайві позначки у виборчому бюлетені;
  • перебувати в кабінці для голосування зі сторонніми особами;
  • пошкоджувати урни;
  • голосувати більше одного разу.

У поліції також закликають повідомляти про порушення, якщо вони будуть.

"Помітивши порушення, зверніться до голови комісії, офіційних спостерігачів або представників поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться у неділю, 25 жовтня. Сьогодні в Україні "день тиші" перед місцевими виборами, агітація заборонена.

Також РБК-Україна повідомляло, що поліція відкрила 622 кримінальних справи через порушення, пов'язаних з виборчим процесом, який стартував 5 вересня.

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