В полиции рассказали, что запрещено делать на избирательном участке

На избирательном участке во время голосования на местных выборах 25 октября необходимо придерживаться свода правил. Если человек заметил нарушение, он может обратиться к председателю комиссии, наблюдателям и полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Так, на избирательном участке запрещено:

агитировать и распространять политическую рекламу;

передавать свой бюллетень другим лицам;

получать избирательный бюллетень от других лиц, кроме членов избирательной комиссии;

делать лишние отметки в избирательном бюллетене;

находиться в кабинке для голосования с посторонними лицами;

повреждать урны;

голосовать больше одного раза.

В полиции также призывают сообщать о нарушениях, если они будут.

"Заметив нарушение, обратитесь к председателю комиссии, официальным наблюдателям или представителям полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. Сегодня в Украине "день тишины" перед местными выборами, агитация запрещена.

Также РБК-Украина сообщало, что полиция открыла 622 уголовных дела из-за нарушений, связанных с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября.