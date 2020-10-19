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Поліція відкрила майже 90 кримінальних справ через підкуп на місцевих виборах

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 жовтня 2020 11:05
Поліція відкрила майже 90 кримінальних справ через підкуп на місцевих виборах Фото: поліцейський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні поліція відкрила вже 420 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах. З них 88 справ за статтею про підкуп виборців.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Всього відкрито 204 справи пов'язаних з можливими порушеннями виборчого законодавства і 216 - через порушення виборчого процесу. Найбільше кримінальних справ відкрито в Києві -60, найменше на Волині - 1. В рамках 17 кримінальних справ повідомлено про підозру 17 фігурантам. За минулу добу в країні відкрили ще 10 кримінальних справ.

Також правоохоронці склали вже 1316 протоколів про адміністративні порушення пов'язаних з місцевими виборами. Найбільше таких порушень виявили в Київській області - 226, найменше в Харківській і Сумській областях - по 9.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області кандидата на посаду глави об'єднаної територіальної громади підозрюють в підкупі виборців. Правоохоронці оголосили йому підозра і почали розслідування.

Також минулого тижня поліція викрила "сітку" підкупу виборців в Одесі. За голос за одного з кандидатів на пост мера міста зловмисники пропонували 1 тисячу гривень.

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