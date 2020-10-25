В поліцію надійшли чотири заяви через опитування Зеленського

У поліцію за останні декілька годин надійшли чотири заяви, що волонтери на всеукраїнському опитуванні працюють за грощі. Цю інформацію поліція перевіряє.

Про це на брифінгу сказав голова Нацполіції Ігор Клименко.

Зокрема, надходила заява, що працювали неповнолітні.

"До нас надійшли чотири заяви. Вони були протягом двох з половиною годин. Перевіримо їх", - сказав Клименко.

Нагадаємо, в Україні проводяться місцеві вибори. Голосування за кандидатів у депутати місцевих рад усіх рівнів та глав населених пунктів триватиме з 08:00 до 20:00.

Також РБК-Україна повідомляло, що ОПОРА зафіксувала перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Раніше в ЦВК назвали вибори депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів одними з найскладніших в історії України. Ускладнює процес також те, що вибори проходять в умовах пандемії.