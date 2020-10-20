Як правильно проголосувати на місцевих виборах: інструкція

У день місцевих виборів 25 жовтня виборці мають заповнити кілька бюлетенів. Крім бланків стандартної форми жителі великих населених пунктів також отримають бюлетені нового зразка з відкритими списками партій.
Детальна інструкція та правила голосування, як розібратися в заповненні бюлетенів - в матеріалі РБК-Україна.
ЦВК роз'яснила правила голосування для територіальних громад від 10 тисяч жителів. В даному випадку обрання кандидатів до місцевих рад буде проходити за відкритими списками.
Бюлетень буде визнаний недійсним, якщо в ньому немає позначки в квадраті поруч з назвою політсили.
Припустимо залишити незаповненим квадрат із трафаретом. У такому випадку вважається, що виборець підтримує весь територіальний список обраної партії. Вказання номеру прізвища кандидата дає йому більше шансів піднятися в партійному списку і пройти до місцевої ради.
Бланки для голосування за голів селищних рад, мерів, кандидатів у депутати місцевих рад з населенням до 10 тисяч мають стандартну форму - у вигляді таблиці з прізвищами, навпроти одного з яких необхідно поставити позначку.
Бланк для голосування до місцевих рад за пропорційною системою (територіальні громади від 10 тисяч) розділений на дві колонки.
У лівій частині бюлетеня вказані назви партій з прізвищами їхніх лідерів.
Праворуч - перелік від 5 до 12 кандидатів від кожної територіальної організації політсили із зазначенням їх порядкових номерів.
У центрі - порожній квадрат для позначки за партію і квадрат із трафаретом для вибору номера кандидата від неї.
Бюлетені на виборах 2020 також розрізняються за кольорами:
Текст має бути надрукований з одного боку бланка державною мовою.
Після внесення змін до Виборчого законодавства вибори місцевих рад в Україні пройдуть за новими правилами.
Раніше ЦВК пояснила правила голосування для виборців на самоізоляції. Громадянин може проголосувати за місцем знаходження, для чого потрібно подати заяву та медичну довідку в дільничну виборчу комісію до 20:00 23 жовтня.
Згідно з рекомендаціями ЦВК, для отримання бюлетеня виборцю слід пред'явити паспорт у вигляді книжечки або ID-карту, а паспорт з програми "Дія" краще не використовувати.