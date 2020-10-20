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Как правильно проголосовать на местных выборах: инструкция

Автор: Анна Березина

В день местных выборов 25 октября избирателям предстоит заполнить несколько бюллетеней. Помимо бланков стандартной формы жители крупных населенных пунктов также получат бюллетени нового образца с открытыми списками партий.

Подробная инструкция и правила голосования, как разобраться в заполнении бюллетеней - в материале РБК-Украина.

Как заполнять бюллетень: пошаговая инструкция

ЦИК разъяснила правила голосования для территориальных громад от 10 тысяч жителей. В данном случае избрание кандидатов в местные советы будет проходить по открытым спискам.

  1. Чтобы проголосовать за партию, нужно поставить "галочку", "+" или другой знак в пустом квадрате напротив названия политсилы.
  2. Затем из списка в правой части бюллетеня следует выбрать фамилию кандидата от данной политсилы.
  3. Порядковый номер выбранного кандидата необходимо вписать в квадрат с трафаретом.
  4. Голосовать можно только за одну партию и одного кандидата в депутаты от нее.

Бюллетень будет признан недействительным, если в нем нет отметки в квадрате рядом с названием политсилы.

Допустимо оставить незаполненным квадрат с трафаретом. В таком случае считается, что избиратель поддерживает весь территориальный список выбранной партии. Указание номера фамилии кандидата дает ему больше шансов подняться в партийном списке и пройти в местный совет.

Форма бюллетеней на местных выборах

Бланки для голосования за глав поселковых советов, мэров, кандидатов в депутаты местных советов с населением до 10 тысяч имеют стандартную форму - в виде таблицы с фамилиями, напротив одной из которых необходимо поставить отметку.

Бланк для голосования в местные советы по пропорциональной системе (территориальные общины от 10 тысяч) разделен на две колонки.

В левой части бюллетеня указаны названия партий с фамилиями их лидеров.

Справа - перечень от 5 до 12 кандидатов от каждой территориальной организации политсилы с указанием их порядковых номеров.

По центру - пустой квадрат для отметки за партию и квадрат с трафаретом для выбора номера кандидата от нее.

Бюллетени на выборах 2020 также различаются по цветам:

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  • светло-розовый оттенок - выборы мэра, глав сельских и поселковых советов;
  • голубой - выборы в областные советы;
  • светло-зеленый - выборы депутатов районных советов;
  • светло-желтый - выборы депутатов городских советов;
  • светло-серый - выборы депутатов районного совета в городе;
  • кремовый - выборы депутатов сельских и поселковых советов.

Текст должен быть напечатан с одной стороны бланка на государственном языке.

Что важно знать о голосовании

После внесения изменений в Избирательное законодательство выборы местных советов в Украине пройдут по новым правилам.

  • большинство избирателей получит по 4 бюллетеня для голосования (за главу населенного пункта, депутатов соответствующего совета, депутатов районного и областного советов);
  • в населенных пунктах от 10 тысяч жителей вводится пропорциональная система голосования с открытыми списками партий;
  • в городах с населением от 75 тысяч выборы мэра могут пройти в два тура;
  • в связи с укрупнением районов, 25 октября состоятся первые выборы депутатов советов в этих районах;
  • голосование не будет проводиться на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в АР Крым.

Ранее ЦИК объяснила правила голосования для избирателей на самоизоляции. Гражданин может проголосовать по месту нахождения, для чего нужно подать заявление и медицинскую справку в участковую избирательную комиссию до 20:00 23 октября.

Согласно рекомендациям ЦИК, для получения бюллетеня избирателю следует предъявить паспорт в виде книжечки или ID-карту, а паспорт из приложения "Дия" лучше не использовать.

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