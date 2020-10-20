Как правильно проголосовать на местных выборах: инструкция

В день местных выборов 25 октября избирателям предстоит заполнить несколько бюллетеней. Помимо бланков стандартной формы жители крупных населенных пунктов также получат бюллетени нового образца с открытыми списками партий.
Подробная инструкция и правила голосования, как разобраться в заполнении бюллетеней - в материале РБК-Украина.
ЦИК разъяснила правила голосования для территориальных громад от 10 тысяч жителей. В данном случае избрание кандидатов в местные советы будет проходить по открытым спискам.
Бюллетень будет признан недействительным, если в нем нет отметки в квадрате рядом с названием политсилы.
Допустимо оставить незаполненным квадрат с трафаретом. В таком случае считается, что избиратель поддерживает весь территориальный список выбранной партии. Указание номера фамилии кандидата дает ему больше шансов подняться в партийном списке и пройти в местный совет.
Бланки для голосования за глав поселковых советов, мэров, кандидатов в депутаты местных советов с населением до 10 тысяч имеют стандартную форму - в виде таблицы с фамилиями, напротив одной из которых необходимо поставить отметку.
Бланк для голосования в местные советы по пропорциональной системе (территориальные общины от 10 тысяч) разделен на две колонки.
В левой части бюллетеня указаны названия партий с фамилиями их лидеров.
Справа - перечень от 5 до 12 кандидатов от каждой территориальной организации политсилы с указанием их порядковых номеров.
По центру - пустой квадрат для отметки за партию и квадрат с трафаретом для выбора номера кандидата от нее.
Бюллетени на выборах 2020 также различаются по цветам:
Текст должен быть напечатан с одной стороны бланка на государственном языке.
После внесения изменений в Избирательное законодательство выборы местных советов в Украине пройдут по новым правилам.
Ранее ЦИК объяснила правила голосования для избирателей на самоизоляции. Гражданин может проголосовать по месту нахождения, для чего нужно подать заявление и медицинскую справку в участковую избирательную комиссию до 20:00 23 октября.
Согласно рекомендациям ЦИК, для получения бюллетеня избирателю следует предъявить паспорт в виде книжечки или ID-карту, а паспорт из приложения "Дия" лучше не использовать.