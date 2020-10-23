В уряді назвали умову проведення місцевих виборів на Донбасі

Місцеві вибори на окупованих та прифронтових територіях Донбасу відбудуться після забезпечення безпекових умов.Тільки після цього там відбудуться вибори.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Як тільки з безпекових питань буде зрозуміло, що там (на Донбасі - ред.) можна проводити вибори, то вони там будуть проведені та будуть обрані міські голови", - сказав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю європейському виданню виключив проведення цьогоріч місцевих виборів на окупованому Донбасі.

Крім того, нещодавно Сполучені Штати підтримали позицію української влади щодо проведення виборів на Донбасі після його деокупації та відновлення контролю над кордоном з Росією.

В "передвиборному" випуск шоу "Свобода слова Савіка Шустера" експерти підняли важливе питання: місцеві вибори 25 жовтня приведуть Україну до катастрофи чи до розквіту? Гості в студії, серед яких, зокрема, Давид Арахамія, Юлія Тимошенко, Кіра Рудик, Володимир Гройсман та інші поміркували над тим, кому адресований виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді і про те, скільки українців готові віддати свій голос за гроші.

Новий випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 23 жовтня

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував свою нещодавню резонансну заяву про скорочення української армії.

Арахамія виправдався за скандальні слова про скорочення української армії

Крім того, у Зеленського прокоментували перше питання, на який українці зможуть відповісти 25 жовтня. Мова йде про ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Роман Лещенко прокоментував питання довічного ув'язнення за корупцію

А ось Юлія Тимошенко прокоментувала питання Зеленського з легалізації медичного канабісу в Україні і задала риторичне запитання гостям студії: чи погодяться люди "легалізувати наркотики"?

Тимошенко висловилася про легалізацію медичного канабісу

Не обійшлося і без скандалів. Так, Нестор Шуфрич і Давид Арахамія влаштували жорстку перепалку в ефірі політичного ток-шоу.

Шуфрич і Арахамія влаштували перепалку в прямому ефірі