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"Пропозиція" вимагає зупинити тиск на місцеве самоврядування

Новость на русском → Київ, Понеділок 14 вересня 2020 18:59
"Пропозиція" вимагає зупинити тиск на місцеве самоврядування Фото: під час з'їзду "Пропозиції" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Партія вимагає від центральної влади припинити спроби узурпації повноважень в обхід Конституції України

Спроби змінити систему державного нагляду за органами місцевого самоврядування - це неприкритий тиск провладної коаліції на своїх політичних опонентів напередодні місцевих виборів. Політична партія "Пропозиція" вимагає від влади припинити тиск на місцеве самоврядування.

Про це йдеться в заяві політсили.

В партії наголошують, нездатність органів державної влади використовувати законні механізми нагляду не може бути приводом для порушення Конституції та узурпації повноважень.

"Намагання створити слідчу комісію у парламенті, яка займатиметься розслідуванням рішень місцевого самоврядування, що мають ознаки порушення законодавства, конфлікту інтересів та корупційних діянь, - це пряма спроба залякування політичних конкурентів", - кажуть в партії.

У політсилі пояснюють, що сама ідея створити ТСК для розслідування невизначеного кола кейсів суперечить змісту тимчасових слідчих комісій, який міститься у законі України "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України".

"ТСК створюється для розслідування конкретного питання на підставі повідомлень про порушення Конституції або законів України конкретними особами, органами державної влади або місцевого самоврядування (пункт 2 статті 4 Закону). Створення ж даної комісії спрямоване не на розслідування конкретних, вже скоєних зловживань, а проти місцевого самоврядування як такого", - йдеться в документі.

У "Пропозиції" наголошують, що намір наділити додатковими наглядовими повноваженнями місцеві державні адміністрації, що дасть їм змогу призупиняти або скасовувати рішення органів місцевого самоврядування без рішення суду, - це грубе порушення Конституції України.

"У статті 144 Основного Закону чітко сказано, що "рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду". Нагляд за дотримання законодавства покладено на прокуратуру України. Але Конституційний Суд у своєму рішенні від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009 роз’яснив, що звернутися до суду і оскаржити рішення органів місцевого самоврядування можуть не тільки прокурори, але й інші громадяни, оскільки це гарантовано їм Конституцією", - розповідають в партії.

У "Пропозиції" переконані: в органів державної влади насправді достатньо механізмів контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування.

"Їх нездатність ефективно використовувати ці механізми не більше ніж некомпетентність, і в жодному разі не може бути приводом для розширення повноважень виконавчої влади в обхід Конституції", - кажуть в політсилі.

Партія вимагає від центральної влади припинити спроби узурпації повноважень в обхід Конституції України в частині державного нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування.

"Вимагаємо зупинити системний терор стосовно місцевого самоврядування та припинити ганебну практику зловживання владою у вигляді використання державних органів для досягнення політичних цілей", - підкреслили в політсилі.

Нагадаємо, 4 вересня відбувся з’їзд політичної партії "Пропозиція", на якому було прийнято рішення про участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Політсила висуває своїх кандидатів у 97 містах і 109 ОТГ.

"Пропозиція" уже присутня у 21 області. На з’їзді також було затверджено програму, з якою політсила іде на ці місцеві вибори, та маніфест "Наша пропозиція для України".

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