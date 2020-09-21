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Фахову дискусію щодо питань ЖКГ у Києві пропонує лише "Батьківщина", - експерт

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 вересня 2020 17:47
Фахову дискусію щодо питань ЖКГ у Києві пропонує лише "Батьківщина", - експерт Фото: "Батьківщина" (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Найнагальніші проблеми життя міста, з якими кияни стикаються щодня, не вирішуються роками. Вибори мера Києва мають стати майданчиком для серйозної професійної дискусії навколо питань, що найбільше турбують містян.

Про це заявила політичний експерт Олександра Решмеділова в ефірі Newsone.

"Я дуже хочу, щоб в Києві лунав фаховий дискурс, бо управлінців у сфері ЖКГ, господарників, які знаються на цьому, не так багато", - наголосила експерт.

За її словами, вдалим прикладом подібної розмови експерт назвала конференцію київської команди "Батьківщини", де замість загальних політичних гасел, перелічували найактуальніші проблеми столиці та пропонували конкретні плани їх розв’язання.

"Мені хочеться бачити фахівців. Я не хочу бачити людей, які вправляються в тому, у кого кращі жарти", - зазначила експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Батьківщина" офіційно висунула кандидатом на посаду київського міського голови Олексія Кучеренка - колишнього міністра з питань ЖКГ.

Під час офіційних заходів представник команди Тимошенко запропонував стратегію розв’язання найболючіших столичних проблем - модернізацію житлового фонду та інфраструктурних мереж, встановлення справедливих тарифів, зменшення заторів, впорядкування забудови, плани покращення екології, озеленення міста тощо.

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