Раді пропонують визначити особливості виборів під час карантину: про що закон

У Верховній раді України зареєстрували законопроект №4117 про особливості проведення виборів під час карантину. Його внесли в Раду 18 вересня.

Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Останній етап проходження документа на 22 вересня - опрацьовується у комітеті.

Парламентарії пропонують внести відповідні зміни до Виборчого кодексу і законів України.

У документі прописані особливості виборчих процедур в умовах карантину.

Особливості виборчих процедур

Проект визначає, що дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці в стаціонарі охорони здоров'я, де лікуються пацієнти з COVID-19, утворюється відповідною міською чи районною у місті, сільською, селищною виборчою комісією, не пізніше, ніж за 10 днів до дня виборів.

Передвиборна агітація проводиться з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів.

Документ забороняє перебування осіб під час карантину в приміщеннях для голосування і приміщеннях виборчих комісій, а також під час голосування виборців за місцем перебування без засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок.

Згідно з проектом, члени виборчої комісії у день голосування повинні використовувати додаткові засоби індивідуального захисту: захисний щиток або окуляри, рукавички.

У разі організації голосування за місцем перебування виборців з COVID-19 або тих, які знаходяться на самоізоляції, члени ВК також використовують захисний спеціальний одяг на спеціальних виборчих дільницях, створених у стаціонарних закладах охорони здоров'я для пацієнтів з коронавірусом.

У законі визначено, що опитування про наявність симптомів захворювання і безконтактна термометрія проводиться для усіх осіб, які приходять у приміщення для голосування перед входом у них. Опитування і термометрію проводять також для усіх осіб, присутніх під час організації голосування виборців за місцем перебування.

Тих, хто відмовився від проведення термометрії, крім виборців, у приміщення для голосування допускати не будуть.

У проекті окремо прописано, що в приміщенні для голосування на виборчій дільниці окремо від інших розміщується спеціально визначена кабіна для таємного голосування і урна для голосування для голосування виборців з ознаками респіраторного захворювання або температурою тіла понад 37,2 градуса.

"У день голосування виборець, дотримуючись дистанції в один метр від члена комісії, знімає засіб індивідуального захисту для ідентифікації членом комісії, відповідно до документа, що підтверджує особу та громадянство України виборця, після чого такому виборцю видається бюлетень для голосування", - передбачили автори законопроекту.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вживає всіх необхідних заходів для того, щоб місцеві вибори відбулися, а питання їх перенесення через пандемію лежить за межами компетенції комісії.

Як писало РБК-Україна, у фракції "Слуга народу" не бачать підстав для скасування або перенесення місцевих виборів.

В Офісі президента при цьому відзначали, що єдиною підставою для скасування виборів може стати різкий скачок захворюваності коронавірусом.