Рейтинг кандидатів в мери по містах: хто лідирує в передвиборній гонці

В рамках місцевих виборів 2020 в Україні 25 жовтня відбудеться голосування за кандидатів у мери міст. У кого найбільші шанси зайняти посаду міського голови в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, а також більш детально про передвиборчі рейтинги - на РБК-Україна.

Рейтинг кандидатів у Києві

На виборах мера столиці більшість виборців готові підтримати чинного мера Віталія Кличка. Такі дані наводить Центр Разумкова за підсумками соціологічного дослідження серед 2019 респондентів з 24 липня по 2 серпня.

Зі значним відставанням другу сходинку рейтингу займає бізнесмен і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський. На третьому місці - екс-мер Києва Олександр Попов. Перша десятка лідерів електоральних симпатій киян виглядає наступним чином:

Віталій Кличко - 41,2% Андрій Пальчевський - 9,1% Олександр Попов - 8,3% Ірина Верещук - 6,2% Сергій Притула - 5,5% Ігор Смешко - 4,6% Олександр Омельченко - 3,9% Михайло Добкін - 3,2% Олексій Гончаренко - 3,1% Андрій Іллєнко - 2,5%

В опитуванні групи "Рейтинг" (26-27 липня серед 2 тисяч респондентів) Віталій Кличко також є беззаперечним лідером. На другому місці рейтингу - кандидат від "Голосу" Сергій Притула. Третю сходинку посідає Ірина Верещук ("Слуга народу").

Віталій Кличко - 41,7% Сергій Притула - 11,6% Ірина Верещук - 9,4% Андрій Пальчевський - 9% Олексій Гончаренко - 5,4% Олександр Попов - 4,5% Вадим Рабинович - 3,5% Олександр Омельченко - 3,3% Андрій Іллєнко - 2,6% Віталій Нестор - 2,1%

При моделюванні результатів другого туру Віталій Кличко був би переможцем серед інших можливих кандидатів. У парі Віталій Кличко-Ірина Верещук голоси респондентів розподілилися 64% проти 22%, з Сергієм Притулою - 63% проти 21%, з Андрієм Пальчевським - 67% проти 20%.

Рейтинг кандидатів у Дніпрі

Більшість жителів Дніпра на майбутніх місцевих виборах готові підтримати чинного мера Бориса Філатова (партія "Пропозиція"). Про це свідчать дані дослідження групи "Рейтинг" за 8-17 серпня серед 1 тисячі респондентів.

З великим відставанням на другому місці серед ймовірних кандидатів виявився Олександр Вілкул (Блок "Українська перспектива"), третя позиція - у Загіда Краснова ("Громадська сила"). Загальний рейтинг:

Борис Філатов - 48,5% Олександр Вілкул - 14,9% Загід Краснов - 13,4% Сергій Риженко - 7% Геннадій Гуфман - 7,6% Гліб Пригунов - 1,5% Мгер Куюмчан - 1,1% Дмитро Погребів - 0,4% Артем Романюків - 0,3%

У другому турі Борис Філатов також здобув би перемогу у всіх змодельованих парах кандидатів у мери Дніпра:

Філатов (57%) - Вілкул (23%),

Філатов (60%) - Риженко (17%),

Філатов (61%) - Гуфман (16%).

Результати телефонного опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс" за липень аналогічні - перше місце у Бориса Філатова, за ним у рейтингу розташувалися Олександр Вілкул і Загід Краснов.

Борис Філатов - 43% Олександр Вілкул - 15,1% Загід Краснов - 14,6% Максим Бужанський - 14% Іван Куліченко - 4,3% Гліб Пригунов - 2,7% Сергій Нікітін - 2,6% Сергій Риженко - 1,3% Іван Ступак - 0,9% Дмитро Погребів - 0,4% Артем Романюків - 0,1%

Дослідження проводилося по телефону серед 1,2 тисяч жителів Дніпра в період 27 червня - 7 липня.

Рейтинг кандидатів у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий має найбільший рівень підтримки виборців.

Згідно з опитуванням групи "Рейтинг", яке проводилося 3-12 липня серед 1,2 тисяч респондентів, за Садового готові проголосувати 38,1% тих, хто вже визначився і точно візьме участь у виборах. На другому і третьому місцях рейтингу розташувалися Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") і Олег Синютка ("Європейська солідарність").

Андрій Садовий - 38,1% Руслан Кошулинський - 17,9% Олег Синютка - 13,8% Ігор Зінкевич - 10,7% Володимир Гірняк - 5,4% Ярослав Рущишин - 3,4% Ігор Васюник - 3,4% Кандидат від "Слуги народу" - 1,8% Наталія Тымчий - 1,6% Назар Березницький - 1,4%

Варто зазначити, що опитування проводилося до висунення Тараса Кльофы кандидатом від "Слуги народу".

У разі проведення другого туру голосування у Львові, перемога дісталася б Андрію Садовому. Результати моделювання в парах виглядають так:

Садовий (45%) - Кошулинський (32%),

Садовий (46%) - Синютка (26%),

Садовий (46%) - Зінкевич (25%).

Рейтинг кандидатів в Одесі

Лідером електоральних уподобань одеситів на пост мера міста є діючий градоначальник Геннадій Труханов (він балотується від політсили "Довіряй справам").

На другому місці рейтингу потенційних кандидатів виявився екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі ("Рух нових сил"). Третє місце у Сергія Ківалова ("Українська морська партія").

Геннадій Труханов - 48,7% Михайло Саакашвілі - 13,7% Сергій Ківалов - 8,5% Олексій Леонов - 7% Дмитро Співак - 5,3% Тетяна Плачкова - 5,1% Едуард Гурвіц - 4,1% Петро Обухів - 2,9% Андрій Ставніцер - 1,3% Анна Позднякова - 0,5%

Труханов може обійти всіх можливих кандидатів у разі виходу у другий тур. В парі Труханов - Саакашвілі голоси розподілилися 59% проти 22%, в парі Труханов - Плачкова перевага виявилося 61% проти 14%, в парі з Леоновим - 60% проти 18%.

Опитування проводилося по телефону в період з 29 травня - 4 червня серед 1,2 тисяч респондентів з Одеси.