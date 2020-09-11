Рейтинг кандидатов в мэры по городам: кто лидирует в предвыборной гонке

В рамках местных выборов 2020 в Украине 25 октября состоится голосование за кандидатов в мэры городов. У кого самые высокие шансы занять должность городского главы в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, а также более подробно о предвыборных рейтингах - на РБК-Украина.
На выборах мэра столицы большинство избирателей готовы поддержать действующего мэра Виталия Кличко. Такие данные приводит Центр Разумкова по итогам социологического исследования среди 2019 респондентов с 24 июля по 2 августа.
Со значительным отставанием вторую строчку рейтинга занимает бизнесмен и лидер партии “Перемога Пальчевского” Андрей Пальчевский. На третьем месте - экс-градоначальник Киева Александр Попов. Первая десятка лидеров электоральных симпатий киевлян выглядит следующим образом:
В опросе группы “Рейтинг” (26-27 июля среди 2 тысяч респондентов) Виталий Кличко также является безоговорочным лидером. На втором месте рейтинга - кандидат от “Голоса” Сергей Притула. Третью строчку занимает Ирина Верещук (“Слуга народа”).
При моделировании результатов второго тура Виталий Кличко оказался бы победителем среди других возможных кандидатов. В паре Виталий Кличко-Ирина Верещук голоса респондентов распределились 64% против 22%, с Сергеем Притулой - 63% против 21%, с Андреем Пальчевским - 67% против 20%.
Большинство жителей Днепра на предстоящих местных выборах готовы поддержать действующего мэра Бориса Филатова (партия “Пропозиция”). Об этом свидетельствуют данные исследования группы “Рейтинг” за 8-17 августа среди 1 тысячи респондентов.
С большим отставанием на втором месте среди вероятных кандидатов оказался Александр Вилкул (Блок “Украинская перспектива”), третья позиция - у Загида Краснова (“Громадська сила”). Общий рейтинг:
Во втором туре Борис Филатов также одержал бы победу во всех смоделированных парах кандидатов в мэры Днепра:
Филатов (57%) - Вилкул (23%),
Филатов (60%) - Рыженко (17%),
Филатов (61%) - Гуфман (16%).
Результаты телефонного опроса Центра социальных и маркетинговых исследований “Социс” за июль аналогичны - первое место у Бориса Филатова, за ним в рейтинге расположились Александр Вилкул и Загид Краснов.
Исследование проводилось по телефону среди 1,2 тысяч жителей Днепра в период 27 июня - 7 июля.
Городской голова Львова Андрей Садовый имеет наибольший уровень поддержки избирателей.
Согласно опросу группы “Рейтинг”, который проводился 3-12 июля среди 1,2 тысяч респондентов, за Садового готовы проголосовать 38,1% тех, кто уже определился и точно примет участие в выборах. На втором и третьем местах рейтинга расположились Руслан Кошулинский (ВО “Свобода”) и Олег Синютка (“Европейская солидарность”).
Стоит отметить, что опрос проводился до выдвижения Тараса Кльофы кандидатом от “Слуги народа”.
В случае проведения второго тура голосования во Львове, победа досталась бы Андрею Садовому. Результаты моделирования в парах выглядят так:
Садовый (45%) - Кошулинский (32%),
Садовый (46%) - Синютка (26%),
Садовый (46%) - Зинкевич (25%).
Лидером электоральных предпочтений одесситов на пост мэра города является действующий градоначальник Геннадий Труханов (он баллотируется от политсилы “Доверяй делам”).
На втором месте рейтинга потенциальных кандидатов оказался экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (“Рух новых сил”). Третье место у Сергея Кивалова (“Украинская морская партия”).
Труханов может обойти всех возможных кандидатов в случае выхода во второй тур. В паре Труханов - Саакашвили голоса распределились 59% против 22%, в паре Труханов - Плачкова преимущество оказалось 61% против 14%, в паре с Леоновым - 60% против 18%.
Опрос проводился по телефону в период 29 мая - 4 июня среди 1,2 тысяч респондентов из Одессы.