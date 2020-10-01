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Рейтинг кандидатів у мери Тернополя та Чернівців: кого підтримають виборці

Новость на русском → Тернопіль, Чернівці, Четвер 01 жовтня 2020 07:30
Рейтинг кандидатів у мери Тернополя та Чернівців: кого підтримають виборці Кандидати в мери (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

До місцевих виборів в Україні залишається менше місяця. Голосування за претендентів у мери міст відбудеться вже 25 жовтня. Які шанси на перемогу є у кандидатів на посаду міського голови Тернополя та Чернівців, свіжі передвиборчі рейтинги - в матеріалі РБК-Україна.

Вибори в Тернополі

Жителі Тернополя будуть голосувати кандидатів на пост глави міської ради в останню неділю жовтня. Виборча комісія зареєструвала 10 осіб, які мають намір взяти участь в боротьбі за крісло мера в цьому році.

Один з кандидатів - чинний міський голова Сергій Надал - має найвищий рівень підтримки напередодні виборів.

Передвиборний рейтинг кандидатів в мери

Згідно з результатами опитування групи "Рейтинг" (24 вересня, 1000 респондентів), лідируючу позицію займає кандидат від ВО "Свобода", мер Тернополя з 2010 року - Сергій Надал. За нього готові проголосувати 75,6% опитаних.

Зі значним відставанням від Сергія Надала на другому і третьому рядках опинилися Віктор Овчарук ("Європейська солідарність") - 5,4%, Іван Сороколіт ("Сила людей") - 5,1%.

Загальний рейтинг кандидатів в Тернополі:

  1. Сергій Надал - 75,6%
  2. Віктор Овчарук - 5,4%
  3. Іван Сороколіт - 5,1%
  4. Віктор Гевко - 4,6%
  5. Леонід Бицюра - 3,7%
  6. Ірина Яремчук - 3,3%
  7. Олександр Кравчук - 0,7%
  8. Олексій Станько - 0,5%
  9. Ігор Сцибайло - 0,4%

При моделюванні другого туру виборів, впевнену перемогу також одержує Сергій Надал у всіх парах потенційних кандидатів.

  • Сергій Надал (83%) - Іван Сороколіт (10%)
  • Сергій Надал (81%) - Віктор Овчарук (11%)
  • Сергій Надал (82%) - Леонід Бицюра (9%)

Хто балотується в Тернополі

Сергій Надал - кандидат від ВО "Свобода". Надал обіймає посаду мера протягом 10 років. Раніше був депутатом Тернопільської обласної ради, радник податкової служби першого рангу, працював на керівних посадах в податковій інспекції Тернополя з 1994 року.

Віктор Овчарук - кандидат в мери від "Європейської солідарності". З 2015 року обіймає посаду голови Тернопільської обласної ради. Лікар, кандидат медичних наук.

Іван Сороколіт - висувається від партії "Сила людей". Підприємець, депутат міськради Тернополя від ВО "Свобода" з 2010 по 2018 рік. Безуспішно балотувався на парламентських виборах 2019 від "Сили людей".

Віктор Гевко - кандидат від партії "Слуга народу". Актор, підприємець. Учасник комедійних шоу ("Країна У", "Бійцівський клуб" "Студії 95 квартал"), переміг у проекті "Розсміши коміка". Керував передвиборчим штабом Володимира Зеленського в Тернопільській області.

Леонід Бицюра - кандидат від ВО "Батьківщина". Заступник міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчої влади, депутат обласної ради.

Ірина Яремчук - балотується від "Української галицької партії". Займається громадською діяльністю в сфері роботи з молоддю. Глава організації "Атом", співавтор проектів "Мистецький дворик", "Лабораторія молодіжних проектів" та ін.

Олександр Кравчук - йде на вибори мера Тернополя від "Опозиційної платформи - "За життя". Глава регіонального партійного осередку ОПЗЖ.

Олексій Станько - кандидат від "Громадянського руху "Хвиля". Голова обласної організації партії, активіст, керівник громадської організації "Ідея нації".

Ігор Сцибайло - самовисуванець. Учасник громадського руху "Варта", керівник благодійного фонду "Наше майбутнє".

Володимир Барна - кандидат в мери від "Радикальної партії". Поет, журналіст, голова Союзу слов'янських письменників України.

Вибори в Чернівцях

Кандидати на посаду мера Чернівців вже подали документи до виборчої комісії. Всього 16 осіб підтвердили намір брати участь у виборах міського голови. У їх числі відсторонений в 2018 році мер Олексій Каспрук, а також в.о. градоначальника Василь Продан.

Вибори в Чернівцях пройдуть 25 жовтня, і в разі відсутності більшості голосів у одного з кандидатів, буде призначений другий тур голосування.

Передвиборні рейтинги кандидатів в мери

За даними соціологічного дослідження групи "Рейтинг" (18-20 вересня, 1200 респондентів), більшість опитаних підтримує Віталія Михайлішина (22,1%). На три відсотки відстає від нього Олексій Каспрук (18,9%). Третій рядок рейтингу займає Микола Федорук (15%).

  1. Віталій Михайлішин - 22,1%
  2. Олексій Каспрук - 18,9%
  3. Микола Федорук - 15,0%
  4. Роман Клічук - 11,0%
  5. Віталій Другановський - 10,2%
  6. Василь Максимюк - 4,3%
  7. Михайло Яриніч - 3,5%
  8. Любов Сорохан - 2,9%
  9. Олександр Болтунов - 2,1%
  10. Олексій Попович - 1,6%

Прогноз результатів другого туру показав відсутність явного лідера при повторному голосуванні.

  • Віталій Другановскій (35%) - Олексій Каспрук (30%)
  • Микола Федорук (39%) - Олексій Каспрук (29%)
  • Роман Клічук (34%) - Віталій Другановський (22%)
  • Микола Федорук (39%) - Роман Клічук (31%)
  • Роман Клічук (36%) - Олексій Каспрук (33%)

Список кандидатів у мери Чернівців

Віталій Михайлішин - кандидат від партії "Команда Михайлішина". Депутат міськради Чернівців, колишній член "Партії Регіонів", балотувався на парламентських виборах 2019 від ОПЗЖ.

Олексій Каспрук - балотується від партії "Пропозиція". Був міським головою Чернівців з 2014 по 2018. Відсторонений рішенням більшості депутатів за неналежне виконання посадових обов'язків.

Микола Федорук - кандидат від "Партії чернівчан". Міський голова Чернівців з 1998 по 2011 рік. Народний депутат Верховної Ради VII-VIII скликань.

Роман Клічук - йде на вибори від партії "Єдина альтернатива". Підприємець, власник ресторанного бізнесу та дистрибуційної компанії "РОМА". Депутат міськради в 2006-2010 від ВО "Батьківщина".

Віталій Другановський - голова обласної організації партії "Слуга народу", яка висунула його кандидатом в мери Чернівців. Бізнесмен, в минулому працював в органах податкової інспекції.

Віталій Максимюк - кандидат від "Європейської солідарності", депутат міськради з 2015 року, раніше - директор "Буковинського ринку", учасник АТО. Балотувався на виборах мера Чернівців в 2010 році.

Михайло Яриніч - балотується від партії "Народний контроль", лікар, депутат міської ради з 2015 року. Брав участь в парламентських виборах 2019 за мажоритарним округом.

Василь Продан - кандидат від партії "Рідне місто". В.о. міського голови Чернівців з 2018 року. Ініціював відсторонення з посади Олексія Каспрука, в той час працював секретарем міськради

Олександр Фищук - самовисування. Голова Чернівецької ОДА в 2015-2018, нардеп Верховної ради VII скликання від ВО "Батьківщина".

Галина Жук - самовисування. Балотувалася на виборах до Верховної ради в 2019 році по мажоритарному округу № 201 від партії "Сила і честь", але не пройшла в парламент.

Василь Дутчак - кандидат від партії "Наш край". До 2015 року був депутатом міської ради, екс-глава екоінспекції в Чернівцях.

Володимир Дідух-Кобзар - самовисуванець. Балотувався на парламентських виборах 2019 року по мажоритарному округу №201 як самовисуванець. Член громадської організації "Слуга народу".

Ілля Хочь - самовисування. Почесний консул Латвії в Чернівецькій області, екс-депутат міської ради. Керував благодійним фондом "Хесед Шушана".

Юрій Ковалець - самовисування. Громадський активіст, голова організації "Ніхто крім нас".

Юрій Бурега - кандидат від партії ВО "Батьківщина". Депутат міської ради Чернівців з 2015 року, заступник міського голови з серпня 2020.

Руслан Цаплюк - висувається від партії "Сила і честь". Підприємець в сфері готельно-ресторанного бізнесу, власник комплексу "Мрія".

Сергій Качмарський - балотується в мери Чернівців від політсили "Побратими України", глава обласного осередку партії, президент обласної Федерації пауерліфтингу, заступник керівника громадського об'єднання "Чернівці - місто майбутнього".

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