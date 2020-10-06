Рейтинг кандидатів у мери Вінниці, Житомира та Кропивницького: хто лідирує

Місцеві вибори в Україні відбудуться в неділю, 25 жовтня. У цей день українці проголосують за кандидатів у мери. Що відомо про претендентів на посаду міського голови Вінниці, Житомира та Кропивницького, списки кандидатів, а також їх рейтинги - в матеріалі РБК-Україна.

Вибори у Вінниці

У мери Вінниці на майбутніх виборах балотуються 13 кандидатів. Очолює список діючий міський голова, також за посаду поборються інші чиновники і громадські діячі.

Вибори мера Вінниці можуть пройти в два тури. Якщо 25 жовтня жодного з кандидатів не підтримає понад 50% виборців, буде призначено повторне голосування.

Кандидати в мери

Чинний мер Сергій Моргунов в 2015 році змінив на цій посаді Володимира Гройсмана. Моргунов - вінничанин, має 8-річний досвід роботи секретарем міськради. Йде в мери від партії "Українська стратегія Гройсмана".

Сергій Борзов - держслужбовець 2-го рангу, діючий голова Вінницької ОДА, керівник Державного управління справами. Сергій Борзов балотується на посаду очільника міста від партії "Слуга народу".

Сергій Кудлаєнко висувається на посаду мера Вінниці від партії "Європейська солідарність". У минулому Сергій Кудлаєнко був народним депутатом, потім керував держпідприємством "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту Одеса".

В'ячеслав Узелков - боксер-професіонал у напівважкій ваговій категорії, балотується в мери від політичної партії "Опозиційна платформа -"За життя". За свою спортивну кар'єру Узелков провів 34 бої, з яких здобув 30 перемог. Також брав участь в телепроектах "Україна має талант", "Зважені та щасливі"в якості члена журі та тренера.

Ірина Котова - бере участь у виборах як кандидат від партії "Наш Край". Вона вінничанка, мати двох дітей, громадський діяч, керівник агентства нерухомості, керуюча двома багатоповерховими будинками, в минулому працювала капітаном міліції.

Сергій Кармаліта - самовисуванець, екс-депутат міської ради (2002-2010). Підприємець, директор ПП "ОЗУРІТ", юрисконсульт. Є президентом Вінницької міської спілки підприємців і промисловців, голова обласної Федерації важкої атлетики.

Також в списку кандидатів в мери числяться: Олександра Устинова - балотується від політичної сили "Голос". ВО "Батьківщина" пропонує свого кандидата - Наталю Солейко. Самовисуванці: Валентин Юзва, Галина Шванова, Світлана Стахова, Андрій Ткачук та Валентин Щекотун.

Рейтинг кандидатів

Лідером передвиборчого рейтингу в Вінниці є кандидат від "Української стратегії Гройсмана" Сергій Моргунов.

Група "Рейтинг", 1-13 вересня, 869 респондентів

Чинного мера Сергія Моргунова планують підтримати 72,9% городян з тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.

Рейтинг його конкурентів значно нижче: 5,8% - у Сергія Борзова, 3,8% - у Сергія Кудлаєнка.

При моделюванні другого туру виборів лідером електоральних симпатій також є Сергій Моргунов. Голоси респондентів розподілилися наступним чином:

Сергій Моргунов (77%) - Сергій Борзов (9%).

Сергій Моргунов (78%) - Сергій Кудлаєнко (8%).

Вибори в Житомирі

Житомирська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 13 кандидатів на посаду міського голови. Ніхто з претендентів не отримав відмову після подачі документів.

Кандидати в мери

Сергій Сухомлин - діючий мер Житомира з 2015 року як член партії БПП. Повторно балотується на цю посаду від партії "Пропозиція". Також був членом партії "Єдиний центр" і "Європейська солідарність". Екс-депутат Житомирської міської ради V скликання від Блоку "Наша Україна" і обласної ради VI скликання від "Фронту змін". Брав участь у парламентських виборах 2012 від ВО "Батьківщина". До цього Сергій Сухомлин займався підприємницькою діяльністю, був комерційним директором підприємств ТОВ "Технотронік", ТОВ "Візаж".

Віктор Євдокимов - кандидат від "Слуги народу". Ректор університету "Житомирська політехніка" з 2016 року, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, має державну нагороду "Заслужений діяч науки і техніки України".

Олена Розенблат - комерційний директор ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", благодійний фонд родини Розенблат, екс-депутат Новоград-Волинської райради, з 2019 року - депутат Житомирської облради. Олену Розенблат на посаду мера висуває ВО "Батьківщина".

Людмила Зубко - громадський діяч, підприємець, директор ТОВ "Батерфляй К", засновниця громадської організації "Житомир: Зроби Голосніше". Дружина колишнього віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка. Людмила Зубко балотується на посаду міського голови від партії "Європейська солідарність".

Наталія Леонченко - висувається від "Опозиційної платформи - "За життя", членом якої є з 2015 року. Голова фракції "Опозиційний блок" в міськраді, голова Постійної комісії з соціально-гуманітарних питань. З 2016 є співголовою ГО "Національна платформа "Жінки за мир". Депутат Житомирської міської ради VI і VII скликань з 2010 року по теперішній час.

Також кандидатами в мери Житомира зареєстровані:

Андрій Дяченко - партія "За майбутнє!";

Матвій Хренов - "Партія розбудови громад";

Іван Мартинчук - партія "Сила і Честь";

Віталій Кирилюк - партія "Голос";

Євген Демчик - "Радикальна партія Олега Ляшка";

Сидір Кізін - ВО "Свобода";

Максим Мелешко - партія "Перемога Пальчевського";

Олег Комісарчук - "Народний Рух України".

Рейтинг кандидатів

Сергій Сухомлин має найвищі шанси зайняти крісло мера за підсумками виборів в Житомирі.

Група "Рейтинг", 13-17 серпня, 800 респондентів

Більшість опитаних серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, готові віддати свій голос за чинного голову Житомира - 64% на користь Сергія Сухомлина. З великим відривом за ним ідуть інші кандидати.

Сергій Сухомлин - 64% Віктор Євдокимов - 6,9% Олена Розенблат - 6,1% Наталія Леонченко - 5,9% Людмила Зубко - 4,2% Матвій Хренов - 2,6% Сидір Кізін - 2,6%

Близько 10% респондентів не визначилися з вибором.

Вибори в Кропивницькому

Кропивницька територіальна виборча комісія зареєструвала 11 кандидатів на посаду міського голови, вибори якого пройдуть 25 жовтня.

На другий термін балотується чинний мер Андрій Райкович. Крім нього на посаду міського голови висуваються громадські та політичні діячі міста.

Кандидати в мери

Андрій Райкович - мер Кропивницького з 2015 року. Раніше - депутат Кіровоградської обласної ради, очолював Кіровоградський птахокомбінат і ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань". Має нагороду "Заслужений працівник сільського господарства України". Балотується від партії "Пропозиція".

Артем Стрижаков - приватний підприємець, власник мережі магазинів мобільного зв'язку "Цифромаркет", голова благодійного фонду "Перспектива". Балотується від власної партії "Перспектива міста".

Анатолій Ларін - депутат Кропивницької міської ради VII скликання, президент Адвокатського Об'єднання "Адвокатська Компанія Ларіна Анатолія Сергійовича". Балотується на пост мера Кропивницького від "Опозиційної платформи - За життя".

Олександр Цертій - кандидат в мери ВО "Батьківщина", чинний депутат міськради Кропивницького. Паралельно з депутатською діяльністю є приватним підприємцем, директором ТОВ "Альянс-Тейдінг".

Катерина Шамардіна - партія "Рідне місто";

Ірина Озерна - партія "За майбутнє";

Ольга Ковальова-Алокілі - партія "Слуга народу";

Максюта Андрій - політична партія "Наш край";

Олег Матюнькін - самовисування;

Євген Горбунов - самовисування;

Геннадій Орєшков - самовисування.

Рейтинг кандидатів

Більшість жителів Кропивницького на чергових виборах мера готові підтримати Андрія Райковича.

Група "Рейтинг", 18-25 серпня, 800 респондентів

За даними опитування, в гонці на посаду мера лідирує Андрій Райкович (47,4% голосів). На другому місці - Артем Стрижаков, третю позицію займає Олександр Цертій.

Андрій Райкович - 47,7% Артем Стрижаков - 17,8% Олександр Цертій - 9,2% Анатолій Ларін - 8,6% Ольга Ковальова-Алокілі - 8,5% Євген Горбунов - 4,8%.

Близько 10% опитаних не визначилися з вибором кандидата.