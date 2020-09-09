Рейтинг партій: за кого українці планують голосувати на місцевих виборах

Підтримка президентської партії становить близько 25%

Якби місцеві вибори пройшли на початку вересня, то найбільше голосів отримала б партія "Слуга народу". За президентську політичну силу планують підтримати 25,7% серед готових голосувати і визначився з вибором.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За партію "Опозиційна платформа - За життя" готові проголосувати 16,7%, партію "Європейська солідарність" - 15,6%, партію "Батьківщина" - 9,4%. Ще 6% опитаних підтримали б Радикальну партію, 4,3% - партію "Голос", 4,0% - партію "Сила і честь", 3,5% - партію Шарія. Рейтинг інших політичних сил - нижче 3%. Тих, хто не визначився, - близько 14%.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 29 серпня - 3 вересня 2020 року серед 10000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у разі проведення місцевих виборів в липні, партії отримали б такі відсотки: "Слуга народу" - 30%, "Опозиційна платформа - За життя" - 17%, "Європейська солідарність" - 16%, "Батьківщина" - 9%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку серпня за партію "Слуга народу" проголосували б 25,9% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).