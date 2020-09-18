Резніков про постанову про вибори: тактично окремі її положення передчасні

Перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков заявив, що суто тактично окремі положення постанови про місцеві вибори є передчасними. Документ передбачає, що вибори пройдуть всюди, крім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької та Луганської областей.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у ВР.

"Багато хто хоче почути про постанову, що стосується місцевих виборів. Ця постанова політично дуже правильна... Але чисто тактично окремі положення є передчасними", - сказав віце-прем'єр.

Резніков підкреслив, що цей документ ускладнив ведення переговорів у ТКГ.

"Чи скористалися цим наші опоненти для маніпуляцій? Так, скористалися. Заблокувати переговорний процес? Так, більшою мірою він заблокований, у тому числі, в гуманітарній підгрупі, де готується звільнення близько 100 наших полонених", - сказав віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 16 вересня ТКГ обговорювала постанову Верховної ради про місцеві вибори. Представники російської сторони наполягають, що воно не відповідає мінським угодам.

Співрозмовник РБК-Україна відзначав, що представники української делегації нагадали, що перегляд постанови - це компетенція ВР. Тому ніхто з делегації не може впливати на роботу незалежного колегіального органу.

Як писало РБК-Україна, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна на зустрічі в Берліні не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори.

Так, глава парламенту Дмитро Разумков вчора заявив, що зараз неможливо фізично провести вибори на території ОРДЛО, оскільки туди неможливо доставити всіх учасників виборчого процесу і забезпечити вільне голосування.