Резников о постановлении о выборах: тактически отдельные его положения преждевременны

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что чисто тактически отдельные положения постановления о местных выборах являются преждевременными. Документ предусматривает, что выборы пройдут везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в ВР.

"Многие хотят услышать о постановлении, которое касается местных выборов. Это постановление политически очень правильно... Но чисто тактически отдельные положения являются преждевременными", - сказал вице-премьер.

Резников подчеркнул, что этот документ усложнил ведение переговоров в ТКГ.

"Воспользовались ли этим наши оппоненты для манипуляций? Да, воспользовались. Заблокировало ли переговорный процесс? Да, в большей степени он заблокирован, в том числе, в гуманитарной подгруппе, где готовится освобождение около 100 наших пленных", - сказал вице-премьер-министр.

Напомним, 16 сентября ТКГ обсуждала постановление Верховной рады о местных выборах. Представители российской стороны настаивают, что оно не соответствует минским соглашениям.

Собеседник РБК-Украина отмечал, что представители украинской делегации напомнили, что пересмотр постановления - это компетенция ВР. Потому никто из делегации не может влиять на работу независимого коллегиального органа.

Как писало РБК-Украина, глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина на встрече в Берлине не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах.

Так, глава парламента Дмитрий Разумков вчера заявил, что сейчас невозможно физически провести выборы на территории ОРДЛО, поскольку туда невозможно доставить всех участников избирательного процесса и обеспечить свободное голосование.