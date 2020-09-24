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Сьогодні останній день реєстрації кандидатів на місцеві вибори

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 24 вересня, останній день, коли охочі можуть зареєструватися кандидатами на місцевих виборів. Вже завтра подати документи до територіального виборчкому буде неможливо.

Відповідний календарний план місцевих виборів-2020 раніше було затверджено Центральною виборчою комісією.

Згідно з календарним планом, подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного і міського голови подається до 24 вересня включно - за тридцять днів до голосування.

При цьому кандидати-самовисуванці мають самі подавати документи. Документи кандидатів від партій подають представники місцевої партійної організації.

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Крім того, до 24 вересня повинні бути затверджені форма та колір виборчого бюлетеня, а також форма протоколу про підрахунок голосів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у мери Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів. Таким чином, на 24 вересня офіційно зареєстровано 8 претендентів.

Про можливі проблеми майбутнього голосування читайте в матеріалі РБК-Україна "Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів".

Прогноз погоди
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Новини України Центральна виборча комісіякандидатыМісцеві вибори