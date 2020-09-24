Сьогодні останній день реєстрації кандидатів на місцеві вибори

Сьогодні, 24 вересня, останній день, коли охочі можуть зареєструватися кандидатами на місцевих виборів. Вже завтра подати документи до територіального виборчкому буде неможливо.

Відповідний календарний план місцевих виборів-2020 раніше було затверджено Центральною виборчою комісією.

Згідно з календарним планом, подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного і міського голови подається до 24 вересня включно - за тридцять днів до голосування.

При цьому кандидати-самовисуванці мають самі подавати документи. Документи кандидатів від партій подають представники місцевої партійної організації.

Крім того, до 24 вересня повинні бути затверджені форма та колір виборчого бюлетеня, а також форма протоколу про підрахунок голосів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у мери Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів. Таким чином, на 24 вересня офіційно зареєстровано 8 претендентів.

Про можливі проблеми майбутнього голосування читайте в матеріалі РБК-Україна "Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів".