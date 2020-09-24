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Сегодня последний день регистрации кандидатов на местные выборы

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 24 сентября, последний день, когда желающие могут зарегистрироваться кандидатами на местных выборов. Уже завтра подать документы в территориальный избирком будет невозможно.

Соответствующий календарный план местных выборов-2020 ранее был утвержден Центральной избирательной комиссией.

Согласно календарному плану, подача в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового и городского головы подается до 24 сентября включительно - за тридцать дней до голосования.

При этом кандидаты-самовыдвиженцы должны сами подавать документы. Документы кандидатов от партий подают представители местной партийной организации.

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Кроме того, до 24 сентября должны быть утверждены форма и цвет избирательного бюллетеня, а также форма протокола о подсчете голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что в мэры Киева зарегистрировали еще четырех кандидатов. Таким образом, на 24 сентября официально зарегистрированы 8 претендентов.

О возможных проблемах будущего голосования читайте в материале РБК-Украина "Локальные битвы: где назревают конфликтные точки местных выборов".

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Новости Украины Центральная избирательная комиссиякандидатыМестные выборы