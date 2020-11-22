У Слов'янську виборці фотографуються біля скриньок для участі в розіграші iPhone 12

У Слов'янську Донецької області виборці фотографуються біля скриньок для участі в розіграші iPhone 12. Напередодні другого туру місцевих виборів одна з громадських організацій оголосила відповідний конкурс.

Про це повідомляє прес-служба громадянської мережі ОПОРА.

За правилами, оголошеними у дописах на сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, мешканці мають взяти участь у голосуванні та зробити селфі біля скриньок.

Уточнюється, що фото потрібно робити без бюлетеня. Селфі викладають на своїх сторінках у соцмережах з хештегом #Славянсквыбирает.

У понеділок відбудеться розіграш, головний приз якого - телефон iPhone 12.

Організатори зазначили, що у конкурсі беруть участь мешканці міста віком від 18 до 45 років, вікові обмеження пояснюють необхідністю підняття активності участі у виборах саме категорії молоді.

Спостерігачі на дільницях та у соцмережах уже фіксують бажаючих сфотографуватися біля скриньок.

Нагадаємо, у ході другого туру місцевих виборів у Рівному зафіксували відсутність належної кількості урн і кабінок на двох великих виборчих дільницях.

Як писало РБК-Україна, з початку виборчої кампанії, 5 вересня, правоохоронці відкрили 1154 кримінальних проваджень щодо місцевих виборів в Україні.