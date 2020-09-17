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СН скасувала засідання з обговорення змін до постанови про місцеві вибори

Автор: Юлія Струк

Фракція "Слуга народу" скасувала сьогоднішнє засідання. Парламентарії повинні були обговорити проект про внесення змін до постанови про місцеві вибори.

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Про це написав заступник голови комітету з організації держвлади, нардеп від СН Олександр Качура в своєму Telegram-каналі.

"Засідання фракції з приводу Мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена. Причина - хвороба одного з учасників зустрічі", - зазначив парламентарій.

У середу Качура анонсував, що засідання має відбутися у четвер, 17 вересня, о 15:15.

Нагадаємо, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів в Берліні 11 вересня українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні.

Згодом віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков прокоментував цю інформацію РБК-Україна, підкресливши, що Україна нічого не обіцяла.

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Новини України Слуга народаМісцеві вибори